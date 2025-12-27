विज्ञापन
विशेष लिंक

WTC Points Table 2025-27: ऑस्ट्रेलिया की हार से भारत की हो गई बल्ले-बल्ले? बॉक्सिंग डे टेस्ट के बाद देखें सभी टीमों की स्थिति

ICC World Test Championship Points Table After AUS vs ENG 2025-26 Ashes 4th Test: चौथे टेस्ट मुकाबले से पूर्व इंग्लिश टीम 27.08 पीसीटी अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर स्थित थी. मेलबर्न में मिली जीत से उसके अंकों में थोड़ा सुधार तो हुआ है. मगर वह अब भी सातवें पायदान पर ही स्थित है.

Read Time: 2 mins
Share
WTC Points Table 2025-27: ऑस्ट्रेलिया की हार से भारत की हो गई बल्ले-बल्ले? बॉक्सिंग डे टेस्ट के बाद देखें सभी टीमों की स्थिति
जश्न मनाते हुए इंग्लैंड के खिलाड़ी
  • मेलबर्न में खेले गए चौथे टेस्ट में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के दिए 175 रनों के लक्ष्य को 6 विकेट से हासिल किया
  • इंग्लैंड की टीम चौथे टेस्ट जीतने के बाद WTC में 35.19 प्रतिशत अंकों के साथ सातवें स्थान पर बनी रही
  • AUS की टीम 100 प्रतिशत अंकों से टॉप पर थी, मगर मेलबर्न टेस्ट हार के बाद उसके अंक गिरकर 85.71 प्रतिशत रह गए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

ICC World Test Championship Points Table After AUS vs ENG 2025-26 Ashes 4th Test: 'द एशेज' 2025-2026 का चौथा मुकाबला 26 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला गया. जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम को आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकिल का पहला हार मिला. कंगारू टीम ने चौथी पारी में इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 175 रनों का लक्ष्य रखा था. जिसे इंग्लिश टीम ने 32.2 ओवरों में 6 विकेट के नुकसान पर आसानी से प्राप्त कर लिया.

चौथे टेस्ट में जीत से इंग्लैंड की स्थिति में हुआ सुधार

चौथे टेस्ट मुकाबले से पूर्व इंग्लिश टीम 27.08 पीसीटी अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर स्थित थी. मेलबर्न में मिली जीत से उसके अंकों में थोड़ा सुधार तो हुआ है. मगर वह अब भी सातवें पायदान पर ही स्थित है. टीम के खाते में अब 35.19 पीसीटी अंक हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

ऑस्ट्रेलिया की स्थिति डगमगाई

दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले 100 पीसीटी अंकों के साथ टॉप पर काबिज थी. मेलबर्न टेस्ट के बाद भी वह टॉप पर ही है. मगर उसके पीसीटी अंकों में गिरावट आई है. अब कंगारू टीम के खाते में 85.71 अंक हैं.

न्यूजीलैंड दूसरे पायदान पर

ऑस्ट्रेलिया से जस्ट निचे दूसरे पायदान पर न्यूजीलैंड की टीम है. जारी साइकिल में कीवी टीम ने 3 मैच खेले हैं. जहां उसे 2 जीत मिली है. 1 मुकाबला ड्रॉ रहा है. उसके खाते में 77.78 पीसीटी अंक हैं.

भारत की स्थिति

मेलबर्न टेस्ट के बाद भारत की स्थिति पर नजर दौड़ाएं तो उसका हाल बेहाल है. टीम ने आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 साइकिल में खबर लिखे जाने तक 9 मैच खेले हैं. इस दौरान उसे 4 मैचों में जीत मिली है, जबकि इतने ही मुकाबलों में शिकस्त का भी सामना करना पड़ा है. इसके अलावा एक मैच ड्रॉ रहा है. ब्लू टीम के खाते में 35.19 अंक हैं और वह 6वें पायदान पर काबिज है.

यह भी पढ़ें- AUS vs ENG, 4th Test: इंग्लैंड का भारत वाला करिश्मा, बॉक्सिंग डे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का तोड़ा गुरूर

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
England, Australia, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now