मकान मालिक नहीं, मेरे पापा थे... किराए के घर में रह रही मुंबई की इस लड़की का Video देख रो पड़ा इंटरनेट

महानगरों की ज़िंदगी अक्सर अकेलेपन और संघर्षों से भरी होती है, लेकिन कभी-कभी अजनबी लोग ही परिवार बन जाते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कंटेंट क्रिएटर और अभिनेत्री करीमा बैरी ने मुंबई में अपने मकान मालिक के साथ बने एक रिश्ते की कहानी शेयर की है, जिसने लाखों लोगों का दिल छू लिया है.

मुंबई में घर ढूंढने की जंग

करीमा बैरी ने बताया कि वह करीब दस साल से अपने घर से दूर रह रही हैं. मुंबई जैसे शहर में सही घर ढूंढना आसान नहीं होता. किराएदारों से खाने-पीने की आदत, शादीशुदा होने या पेशे तक पर सवाल पूछे जाते हैं. लेकिन जब उनकी मुलाकात दीपक अंकल से हुई, तो सारी परेशानियां खत्म हो गईं. उन्होंने बिना किसी भेदभाव के करीमा को घर दिया और पहली ही मुलाकात में अपनापन दिखाया.

रिश्ता जो परिवार बन गया

करीमा बताती हैं कि दीपक अंकल को 'मकान मालिक' कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं था. वह रिश्तों को अहमियत देते थे. उनकी बेटी करीमा की दोस्त और पड़ोसी बन गई, जिसने मुश्किल समय में उनका साथ भी दिया. दीपक अंकल की तरफ से बिना पूछे भेजी गई सिंधी करी, घर की टेराज़ो फर्श जिसने उन्हें कोलकाता के अपने बचपन के घर की याद दिला दी, और हर छोटी-बड़ी बात का ख्याल, ये सब उस रिश्ते को खास बनाते गए.

अकेलेपन में भी नहीं लगी तन्हाई

करीमा ने बताया कि उस घर में उन्होंने जन्मदिन मनाए, दीवारों पर पेंटिंग की, एक बिल्ली गोद ली, रिश्ते बने और टूटे, दोस्तियां गहरी हुईं, ऑडिशन दिए और एक इंसान के रूप में खुद को बढ़ते हुए देखा. भले ही वह अब उस घर से बाहर आ चुकी हैं, लेकिन वह घर उनके लिए हमेशा खास रहेगा, क्योंकि यह पहला घर था जहां अकेले रहते हुए भी उन्होंने कभी खुद को अकेला महसूस नहीं किया.

'मुंबई में ऐसा रिश्ता मिलना मुश्किल है'

करीमा कहती हैं कि मुंबई जैसे तेज़ रफ्तार शहर में बहुत कम लोग अपने मकान मालिक को याद करते हैं, लेकिन वह दीपक अंकल को सच में बहुत मिस करती हैं. उनके लिए वह सिर्फ मकान मालिक नहीं, बल्कि अंकल और पिता समान थे, जिन्होंने इस शहर में उन्हें पहला सच्चा घर दिया.

