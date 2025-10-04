विज्ञापन
3 साल का एक्सपीरियंस, टियर-3 कॉलेज और सीधा 1.6 करोड़ पैकेज... जानिए, कैसे किया कमाल?

ये कहानी शेयर की उसके दोस्त वैभव अग्रवाल ने, जो फिलहाल गूगल में काम करते हैं. उन्होंने बताया कि उनका ये दोस्त 2022 में टियर-3 कॉलेज से पासआउट हुआ था. पहले दोनों साथ में सैमसंग में काम करते थे.

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक टेक प्रोफेशनल की कहानी ने लोगों को हैरान कर दिया है. वजह है उसकी सैलरी जंप. तीन साल पहले तक वो सैमसंग में 16 लाख सालाना पैकेज पर काम कर रहा था और अब लिंक्डइन में उसे 1.6 करोड़ रुपये सालाना का ऑफर मिला है.

ये कहानी शेयर की उसके दोस्त वैभव अग्रवाल ने, जो फिलहाल गूगल में काम करते हैं. उन्होंने बताया कि उनका ये दोस्त 2022 में टियर-3 कॉलेज से पासआउट हुआ था. पहले दोनों साथ में सैमसंग में काम करते थे. लेकिन हाल ही में उसने लिंक्डइन की सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर (SSE) इंटरव्यू क्लियर किया और 95 लाख LPA पैकेज के साथ 1.6 करोड़ CTC हासिल किया.

वैभव ने एक्स पर लिखा, “मेरा दोस्त हाल ही में लिंक्डइन SSE इंटरव्यू क्लियर कर गया और उसे 95 LPA पैकेज मिला है, CTC करीब 1.6 करोड़ है. वो बस 2022 ग्रैजुएट है और टियर-3 कॉलेज से पासआउट. सैमसंग में हम दोनों साथ थे, उसका पैकेज तब 16 LPA था. ये पैकेज में सबसे बड़ा जंप है जो मैंने अब तक देखा है.” इस कहानी ने इंटरनेट पर जबरदस्त हलचल मचा दी है. लोग हैरान हैं कि सिर्फ तीन साल के एक्सपीरियंस और टियर-3 कॉलेज बैकग्राउंड के बावजूद इतना बड़ा पैकेज कैसे मिला.

कई यूजर्स ने वैभव से पूछा कि आखिर उसके दोस्त ने ऐसा क्या अलग किया जिससे उसे इतनी बड़ी छलांग मिल गई. किसी ने इंटरव्यू प्रेप टिप्स जानने की कोशिश की तो किसी ने कहा कि “सिर्फ तीन साल में SSE बनना और वो भी लिंक्डइन में... ये तो ग़ज़ब है.” एक यूजर ने लिखा, “ये बहुत इंस्पायरिंग है. आप दोनों सैमसंग में साथ थे तो जरूर अच्छे से जानते होंगे. बता सकते हैं कि उसने बाकी लोगों से अलग क्या किया जिससे उसे ये जंप मिला?” दूसरे ने कहा, “क्या आप उसका रोडमैप और इंटरव्यू प्रेप टिप्स शेयर कर सकते हैं? फ्यूचर हसलर्स के लिए ये बहुत काम आएगा.”

यानी अब चर्चा सिर्फ उसके पैकेज की नहीं है, बल्कि उस गुप्त फॉर्मूले की है जिसने उसे टियर-3 कॉलेज से निकलकर कुछ ही सालों में 1.6 करोड़ तक पहुंचा दिया. शायद यही वजह है कि लोग इस कहानी को मोटिवेशन से ज्यादा एक मास्टरक्लास की तरह देख रहे हैं.

