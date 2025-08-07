पेरेंट्स ने जन्मदिन पर केक पर पटका बच्ची का मुंह, फिर गुस्से में बेटी ने जो किया, देख उड़ गए मम्मी-पापा के होश

माता- पिता के लिए बच्चे का जन्मदिन काफी खास होता है, जिसे स्पेशल बनाने के लिए वह कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं. वहीं दूसरी ओर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें माता- पिता ने बच्चे के जन्मदिन पर ऐसी हरकत कर दी, कि लोगों ने इसे शर्मनाक बताया. आइए जानते हैं ऐसा क्या किया माता- पिता ने.

माता- पिता ने केक से कुचना बेटी का मुंह



हाल ही में इंस्टाग्राम पर छोटी बच्ची के बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो शेयर किया है, जो धड़ाके से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है, कि एक छोटी बच्ची अपने जन्मदिन के केक के सामने खड़ी है और खुशी से उस पल का आनंद ले रही है, लेकिन जैसे ही वो केट काटने वाली होती है, उसके कुछ ही क्षण बाद बर्थडे सेलिब्रेशन का माहौल अचानक से बदल जाता है. दरअसल उस दौरान बच्ची के माता-पिता, मजाक करते हुए उसका चेहरा केक में दबा देते हैं, जिसके बाद बच्ची काफी नाराज हो जाती है और अपने पिता पर केक उठाकर मारने लगती है.



वीडियो में साफ दिख रहा है कि पिता की इस हरकत ने बच्ची को परेशान कर दिया है. वह अपना आपा खो बैठती है और गुस्से में बार-बार अपना चेहरा केक पर पटकने लगती है. वहीं दूसरी ओर माता- पिता हंसने लगते हैं. बता दें, यह देखकर कई यूजर हैरान रह जाते हैं.

लोगों ने की माता- पिता की इस हरकत की आलोचना



सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों की संख्या में व्यूज मिल चुके हैं. बता दें, सिर्फ दो दिनों में ही इसे 10 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. इंटरनेट पर इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने नन्ही बर्थडे गर्ल का समर्थन किया गया और माता-पिता की आलोचना की गई. एक यूजर ने लिखा, "ये कैसे माता- पिता है, जिन्होंने बच्ची के खास पल को एक दुखद अनुभव में बदल दिया"

दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि "मेरे लिए यह सबसे ज्यादा परेशान करने वाला वीडियो है, माता - पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए था". तीसरे यूजर ने कहा, किसी बच्चे के जन्मदिन पर केक से उसका चेहरा कुचलना बकवास है".

