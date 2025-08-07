विज्ञापन
विशेष लिंक

पेरेंट्स ने जन्मदिन पर केक पर पटका बच्ची का मुंह, फिर गुस्से में बेटी ने जो किया, देख उड़ गए मम्मी-पापा के होश

सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक माता- पिता ने उसके जन्मदिन वाले दिन बच्ची का सिर केक में दे मारा. इंटरनेट पर लोगों ने इसकी खूब आलोचना की है.

Read Time: 3 mins
Share
पेरेंट्स ने जन्मदिन पर केक पर पटका बच्ची का मुंह, फिर गुस्से में बेटी ने जो किया, देख उड़ गए मम्मी-पापा के होश
पेरेंट्स ने बर्थडे पर बच्ची के साथ किया प्रैंक, रिएक्शन देख लगा झटका

माता- पिता के लिए बच्चे का जन्मदिन काफी खास होता है, जिसे स्पेशल बनाने के लिए वह कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं. वहीं दूसरी ओर एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें माता- पिता ने बच्चे के जन्मदिन पर ऐसी हरकत कर दी, कि लोगों ने इसे शर्मनाक बताया. आइए जानते हैं ऐसा क्या किया माता- पिता ने.

सिडनी स्वीनी को शख्स ने प्रयागराज में करवाया डिजिटल स्नान, लोग बोले- फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहे लोग

माता- पिता ने केक से कुचना बेटी का मुंह

हाल ही में इंस्टाग्राम पर छोटी बच्ची के बर्थडे सेलिब्रेशन का एक वीडियो शेयर किया है, जो धड़ाके से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है, कि एक छोटी बच्ची अपने जन्मदिन के केक के सामने खड़ी है और खुशी से उस पल का आनंद ले रही है,  लेकिन जैसे ही वो केट काटने वाली होती है, उसके कुछ ही क्षण बाद बर्थडे सेलिब्रेशन का माहौल अचानक से बदल जाता है. दरअसल उस दौरान बच्ची के माता-पिता, मजाक करते हुए  उसका चेहरा केक में दबा देते हैं, जिसके बाद बच्ची काफी नाराज हो जाती है और अपने पिता पर केक उठाकर मारने लगती है.

वीडियो में साफ दिख रहा है कि पिता की इस हरकत ने बच्ची  को परेशान कर दिया है. वह अपना आपा खो बैठती है और गुस्से में बार-बार अपना चेहरा केक पर पटकने लगती है. वहीं दूसरी ओर माता- पिता हंसने लगते हैं.  बता दें, यह देखकर कई यूजर हैरान रह जाते हैं.

साड़ी का पल्लू सिर पर रख देसी महिला ने शकीरा के गाने पर किया ऐसा डांस, प्रियंका चोपड़ा ने भी कर दिया लाइक

लोगों ने की माता- पिता की इस हरकत की आलोचना

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों की संख्या में व्यूज मिल चुके हैं. बता दें, सिर्फ दो दिनों में ही इसे 10 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका है. इंटरनेट पर इस पोस्ट के कमेंट सेक्शन में यूजर्स ने नन्ही बर्थडे गर्ल का समर्थन किया गया और माता-पिता की आलोचना की गई. एक यूजर ने लिखा, "ये कैसे माता- पिता है, जिन्होंने बच्ची के खास पल को एक दुखद अनुभव में बदल दिया"

दूसरे यूजर ने कमेंट करते हुए कहा कि  "मेरे लिए यह सबसे ज्यादा परेशान करने वाला वीडियो है, माता - पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए था".  तीसरे यूजर ने कहा, किसी बच्चे के जन्मदिन पर केक से उसका चेहरा कुचलना बकवास है".

ये भी पढ़ें: डांस के लिए कहने पर गुस्से से तिलमिलाया दूल्हा, दुल्हन का किया बुरा हाल, लोग बोले- फ्यूचर में क्या करेगा ये...

गांव में चली गई बिजली, तो शख्स ने कैमरे में कैद किया आसमान का अद्भुत नज़ारा, देखते ही दंग रह गए लोग


 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Girl Birthday Viral Video, Viral Cake Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com