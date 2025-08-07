विज्ञापन
विशेष लिंक

साड़ी का पल्लू सिर पर रख देसी महिला ने शकीरा के गाने पर किया ऐसा डांस, प्रियंका चोपड़ा ने भी कर दिया लाइक

इस वीडियो में देसी लुक में भारतीय महिला ने शकीरा के वर्ल्ड फेमस सॉन्ग 'हिप्स डोंट लाइ' पर ऐसा जोरदार डांस किया है कि यकीनन इस वीडियो को आप दोबारा जरूर देखेंगे.

Read Time: 3 mins
Share
साड़ी का पल्लू सिर पर रख देसी महिला ने शकीरा के गाने पर किया ऐसा डांस, प्रियंका चोपड़ा ने भी कर दिया लाइक
साड़ी का पल्लू सिर पर रख देसी महिला ने शकीरा के गाने पर किया ऐसा डांस

इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में एक ही सवाल आएगा. अगर रील का जमाना नहीं आता, तो शायद इसे नहीं देख पाते. हॉलीवुड और बॉलीवुड को अगर कोई पछाड़ रहा है, तो वो है रीलवुड, जहां टैलेंट की कोई कमी नहीं है. अब इस वीडियो को अगर वर्ल्डवाइड पॉप सिंगर शकीरा ने गलती से भी देख लिया तो वह घुटने टेक देंगी. इस वीडियो में देसी लुक में भारतीय महिला ने शकीरा के वर्ल्ड फेमस सॉन्ग 'हिप्स डोंट लाइ' (hips do not lie) पर ऐसा जोरदार डांस किया है कि यकीनन इस वीडियो को आप दोबारा जरूर देखेंगे. सोशल मीडिया पर तो इस वीडियो ने आग लगा दी है. प्रियंका चोपड़ा तक ने इस वीडियो को लाइक किया है.

शकीरा के गाने पर महिला का शॉकिंग डांस (Woman Dance on Shakira Song)

वीडियो में देखा जा रहा है कि लाल रंग की साड़ी में सिर पर पल्लू डाले एक भारतीय महिला कैसे शकीरा के गाने पर कमरतोड़ डांस कर रही हैं. मजेदार और शॉकिंग बात तो यह है कि यह महिला अट्रैक्टिव एक्सप्रेशन के साथ इस अग्रेंजी गाने पर बराबर लिप सिंक कर रही है, जो इनकी इस वीडियो को बेहतरीन बना रहा है. इस महिला का नाम कंचन अग्रावत है और यह जोधपुर की रहने वाली हैं. इंस्टाग्राम पर इनके एक लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और इनकी इंस्टावॉल को देखने के बाद पता चलता है कि इन्हें तो डांस करने का बहुत शौक है. अब इनके इस वीडियो पर लोगों के क्या रिएक्शन चलिए जानते हैं.

देखें Video:
 

लोगों ने कहा- शकीरा फेल कर दी (Woman Dance In Saree Viral)

शकीरा के गाने पर डांस वाले इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, प्रियंका चोपड़ा ने भी आपकी रील को लाइक किया है'. दूसरा यूजर लिखता है, सपना मर गया, लेकिन हौसला जिंदा है'. तीसरा लिखता है, अगर घरवाले इन्हें सपोर्ट कर देते तो आज यह भी पॉप स्टार हो सकती थी'. चौथा लिखता है, मेरे पास तारीफ के शब्द नहीं है'. एक और लिखता है, आपने शकीरा से भी अच्छा डांस किया है'. एक और लिखता है, वीडियो ऐसा बनाओ कि कोई फालतू कमेंट ना करें'. अब लोग महिला के इस डांस पर ऐसे ही प्यार लुटा रहे हैं. वीडियो पर 30 लाख से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और डेढ़ लाख से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है. आपको कैसा लगा यह वीडियो? 

ये भी पढ़ें: घर की छत से लटका दिखा नाग-नागिन का जोड़ा, हवा में फन लहराकर कर रहा था ऐसा कारनामा, देखकर खड़े हो जाएंगे रोंगटे

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Woman Dance Video, Woman Dance On Shakira Song, Viral Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com