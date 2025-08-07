गांव में चली गई बिजली, तो शख्स ने कैमरे में कैद किया आसमान का अद्भुत नज़ारा, देखते ही दंग रह गए लोग

मैंगलोर (Mangalore) के एक फोटोग्राफर (Photographer) ने अपने कैमरे में आसमान का ऐसा नजारा कैद किया है, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है. ऐसा तब संभव हो पाया, जब इस फोटोग्राफर के गांव में लाइट चली गई और फिर घने अंधेरे में उसे आसमान में ऐसा चमत्कारिक नजारा दिखा, जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था. फोटोग्राफर ने देर ना करते हुए अपना कैमरा निकाला और इस शानदार नजारे को एक-एक तस्वीर में उतार डाला. दरअसल, इस फोटोग्राफर के गांव में लाइट जाने के बाद अंधेरा छा गया था, जिसके चलते उसे काले-घने आसमान में तारों की आकाशगंगा (Milky Way) नजर आई. इस खूबसूरत और चमत्कारिक दृश्य को फोटोग्राफर ने सोशल मीडिया पर शेयर कर लोगों को भी इसके दर्शन कराए है.



कैमरे में कैद कुदरत का अद्भुत नजारा (Mangalore Photographer Captures Milky Way)



मैंगलोर बेस्ड फोटोग्राफर बृजेश नायक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर आकाशगंगा की इन तस्वीरों को शेयर किया है. साथ ही बताया है कि यह कैसे संभव हो पाया है. उसने बताया कि वह मैंगलोर के केपू विलेज में रहता है. उसने कहा, 'तेज हवा और भारी बारिश के चलते उसके गांव में बीते दो दिन से बिजली नहीं है, मैं घर पर ऊब रहा था, तो मैं बाहर निकल आया, मैंने आसमान में कुछ ऐसी हरकतें नोटिस की जो, किसी चमत्कार से कम नहीं थी, पहले तो मैं समझ नहीं पाया आखिर क्या हो रहा है, फिर थोड़ी देर बाद आसमान में तारे टिमटिमाने लगे, फिर मैंने अपना कैमरा निकाला और लेंस के जरिए इसे करीब से देखा, पता चला कि यह बादल नहीं है, बल्कि आकाशगंगा हैं, गांव में लाइट नहीं थी, लेकिन ब्रह्मांड चमक रहा था'. इस पोस्ट के कैप्शन में फोटोग्राफर ने लिखा है, 'मैंने पहली बार आकाशगंगा को देखा'.

लोगों को नहीं हो रहा भरोसा ( Milky Way Viral Post)

अब फोटोग्राफर के इस पोस्ट ने आम लोगों के साथ-साथ प्रकृतिवादियों को भी इंप्रेस कर दिया है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'एस्ट्रो फोटोग्राफी में लाइट पॉल्यूशन बाधा बनता है, लेकिन आपने फिर भी एक शानदार नजारा कैद किया है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'मुझे आज भी बचपन की वो रातें याद हैं, 2012 के आसपास, जब मैं छत पर लेटा तारों को निहार रहा था, उस समय आकाशगंगा साफ दिखाई दे रही थी, मैं सोचता था... कि आखिर वहां क्या है'. एक और लिखता है, 'मुझे तस्वीरें आने से पहले ही रील पसंद आ गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि यह अच्छी होगी... शानदार तस्वीर'. एक अन्य ने कहा, 'यार, तुम भाग्यशाली हो, ऊपर देखो, वहां एक हरे रंग का आग का गोला जैसा उल्कापिंड है, बहुत, बहुत दुर्लभ'. एक ने लिखा, 'यह बादल नहीं था, यह एक नदी है, तारों की नदी'.

