iPhone के साथ बेटी ने कर दिया खेला, जैसे ही पापा ने कॉल आने पर उठाया फोन...रह गए सन्न

Iphone Cake Prank: सोशल मीडिया पर अक्सर अजीबो-गरीब प्रैंक और ट्रेंड वायरल होते रहते हैं. इन्हीं में से एक नया वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बेटी ने अपने पापा के साथ ऐसा मजेदार प्रैंक किया कि इंटरनेट हंसी से लोटपोट हो गया. मैरियन नाम की लड़की ने अपने पापा के असली आईफोन की जगह हूबहू दिखने वाला केक रख दिया.

कैसे बनाया गया iPhone Cake? (iPhone cake Instagram video)

iPhone जैसा दिखने वाला केक बनाना आसान नहीं था. मैरियन ने सबसे पहले फोन के आकार का मोल्ड लिया, उसमें चॉकलेट सिरप, क्रीम और केक की परतें डालीं, फिर एडिबल पेपर से स्क्रीन बनाई जिस पर कॉल रिसीविंग का सीन दिखाया गया. उसके ऊपर जिलेटिन शीट लगाकर ऐसा लुक दिया, जैसे असली ग्लास प्रोटेक्टर हो. नतीजा- एकदम असली फोन जैसा केक तैयार.

पापा की हैरानी और हंसी (daughter prank on dad cake)

जैसे ही उनके पापा नहाकर बाहर आए और फोन उठाने की कोशिश की, स्क्रीन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया. पापा बोले- मैरियन, मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई है? तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह एक प्रैंक है. वे हंस पड़े और केक को छूकर उंगली पर थोड़ा चॉकलेट चख लिया. बेटी की इस मासूम शरारत ने बाप-बेटी के रिश्ते की मिठास भी दिखा दी.

सोशल मीडिया पर धमाल (Daughter Pranks Father With iPhone Cake)

मैरियन ने यह वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया और कैप्शन लिखा, iPhone cake prank on dad कैसा लगा? इस वीडियो को अब तक 30 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. लोग इस पोस्ट पर मजेदार और प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं. किसी ने लिखा, आपकी कला और मजाक दोनों कमाल के हैं. दूसरे ने कहा, शानदार है. एक यूजर ने मजाक में पूछा, क्या उन्होंने आखिर में पूरा केक खा लिया?

क्यों पसंद आया लोगों को यह प्रैंक? (Ladki ne Cake se Iphone Banaya)

यह सिर्फ एक प्रैंक नहीं था, बल्कि पिता-पुत्री के रिश्ते में छुपे प्यार और दोस्ती को भी दिखाता है. लोगों को लगा कि मजाक के साथ-साथ इसमें फैमिली बॉन्डिंग की झलक भी है, जो इस वीडियो को और खास बनाती है.

