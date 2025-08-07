विज्ञापन
डांस के लिए कहने पर गुस्से से तिलमिलाया दूल्हा, दुल्हन का किया बुरा हाल, लोग बोले- फ्यूचर में क्या करेगा ये...

सोशल मीडिया पर छाए एक वायरल शादी के वीडियो में, एक दुल्हन शादी में अपने दूल्हे के साथ रोमांटिक डांस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसका अंजाम जो होता है उसे देख लोगों के होश उड़ जाते हैं.

शादी का दिन हर किसी के लिए खास होता है और हर कोई इस खुशनुमा और यादगार बनाना चाहता है. लेकिन एक जोड़े का ख़ास दिन ग़लत वजहों से वायरल हो रहा है, क्योंकि किसी ने भी इस तरह के ट्विस्ट की उम्मीद नहीं की थी. सोशल मीडिया पर छाए एक वायरल शादी के वीडियो में, एक दुल्हन शादी में अपने दूल्हे के साथ रोमांटिक डांस करने की कोशिश करती हैं, लेकिन इसका अंजाम जो होता है उसे देख लोगों के होश उड़ जाते हैं.

दूल्हे का एग्रेसिव डांस

दुल्हन ने अपने दूल्हे को डांस फ्लोर पर खींच लिया, यह उम्मीद करते हुए कि वह मेहमानों के सामने एक रोमांटिक परफॉर्मेंस देंगे और इस दिन को और भी यादगार बना लेंगे. लेकिन हुआ कुछ और ही, जिसे शायद ही वह कभी भूल पाएगी. पहले तो दूल्हा थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर मुस्कुराया और साथ देने लगा. लेकिन फिर, माहौल बदल गया, और उसके बाद जो हुआ वह पूरी तरह से चौंकाने वाला था.

जब दुल्हन ने ज़िद की और दूल्हे को स्टेज के बीच खींच लिया, जहां सबकी नज़रें उस पर टिकी थीं, तो दूल्हे के चेहरे पर बनावटी मुस्कान से लेकर एकदम बेरुखी तक का भाव आ गया. म्यूजिक शुरू होने के कुछ ही सेकंड बाद, उसने दुल्हन के हाथों को कसकर पकड़ लिया और अचानक साल्सा की तरह लेकिन बेहद आक्रामक डांस शुरू कर दिया.

इस सनकी दूल्हे ने दुल्हन को घुमाया, नीचे गिराया और फिर इतनी जोर से नीचे की ओर धकेला कि दुल्हन ज़मीन पर गिर पड़ी, जिससे मेहमान दंग रह गए और दुल्हन सदमे में आ गई. वह इतने पर ही नहीं रुका उसने दुल्हन को उठाया और बेतहाशा घुमाता रहा, जिससे वह बार-बार गिरती रही. आखिरकार परिवारवालों के दखल के बाद दूल्हे को रोका जा सका.

देखें Video:

लोगों ने बताया ‘फेक'

शेयर किए जाने के बाद से ही क्लिप वायरल हो रही है, सोशल मीडिया यूज़र्स दूल्हे की आलोचना कर रहे हैं. अब तक, इस पोस्ट को 11 लाख बार देखा जा चुका है, और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है. एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, "तो क्या तुम्हें सच में शादी करनी है? घर बैठ जाओ... ऐसे मर्दों को किसी सम्मान की ज़रूरत नहीं है." दूसरे ने लिखा, "अगर वह अभी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है, तो भविष्य की कल्पना करो." एक अन्य ने लिखा, "मुझे लगता है कि यह रील्स बनाने के लिए किया गया है."

