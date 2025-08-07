सिडनी स्वीनी को शख्स ने प्रयागराज में करवाया डिजिटल स्नान, लोग बोले- फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहे लोग

महाकुंभ 2025 के दौरान जो लोग संगम में आस्था की डुबकी लगाने नहीं आ पाए थे, उनके लिए 'डिजिटल स्नान' (Digital Snan) शुरू किया गया था, जिसमें उनकी फोटो को स्नान करवाया जाता था, वहीं महाकुंभ में धूम मचाने के बाद, 'डिजिटल स्नान' के ट्रेंड ने अनोखा मोड़ ले लिया है. एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स प्रयागराज में संगम के पवित्र जल में अमेरिकी अभिनेत्री सिडनी स्वीनी (Sydney Sweeney) की तस्वीर डुबोता हुआ दिखाई दे रहा है.



जानें- क्या है वायरल वीडियो में



वायरल वीडियो को दीपक गोयल ने कैप्शन के साथ शेयर किया, “सिडनी स्वीनी संगम, प्रयागराज में डिजिटल स्नान करते हुए”. बता दें, पवित्र जल में अभिनेत्री सिडनी स्वीनी की तस्वीर डुबाने से पहले, गोयल तस्वीर को कैमरे के सामने रखते हैं और कहते हैं, “उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है” फिर वह सिडनी स्वीनी की तस्वीर को धीरे से ‘डिजिटल स्नान' के लिए नदी में उतार देते हैं. वीडियो देखने से साफ लग रहा है कि महाकुंभ के बाद ‘डिजिटल स्नान' का क्रेज लोगों में बढ़ गया है.



बता दें, दीपक गोयल महाकुंभ 2025 के दौरान, 'डिजिटल स्नान' करने के लिए काफी फेमस हुए थे. हाल ही में, गोयल का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वे 'डिजिटल स्नान' के चलन को एक कदम आगे ले जाते हुए दिखाई दे रहे थे, एक इंस्टाग्राम रील में उन्हें प्रयागराज के संगम पर हैदराबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस (ISB) के कुछ छात्रों की अच्छी प्लेसमेंट के लिए तस्वीर को स्नान करते हुए दिखाया गया था.

देखें Video:

वीडियो देख लोगों ने दिए रिएक्शन



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियो को 3 अगस्त, 2025 को शेयर किया गया था और तब से इसे 20,000 से अधिक लाइक और लोगों ने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर, आरव बितार ने लिखा, "अमेरिकी अभिनेत्री सिडनी स्वीनी की तस्वीर के साथ डिजिटल स्नान सिर्फ फेमस होने के लिए कराया गया है, मुझे नहीं लगता कि उसने इसके लिए परमिशन दी होगी" दूसरे यूजर ने लिखा, " सही है अब कहीं से भी कोई भी इंसान संगम में आस्था की डुबकी लगा सकता है", तीसरे यूजर ने लिखा, " फेमस होने के लिए कोई कुछ भी कर सकता है".

