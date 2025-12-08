विज्ञापन
चीनी कपल की रशियन बेटी हुई पैदा, पैरेंट्स के सामने खुला पूर्वजों का सालों पुराना रहस्य

Chinese Couple daughter DNA Test: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक बच्ची चर्चा का विषय बनी हुई है. यूं तो बच्चे के जन्म से पहले हर पेरेंट्स यही उम्मीद करते हैं कि उनकी संतान बिल्कुल उन्ही की तरह दिखे, लेकिन जब परिस्थिति इसके उल्ट हो जाए तो मां-बाप के साथ परिवार वाले भी दंग रह जाते हैं.

नीली आंखों वाली...अपनी ही बच्ची को देखा चौंका चाइनीज कपल, DNA टेस्ट देख पकड़ लिया माथा

Mysterious Baby China: जियांगसू (चीन) के एक साधारण से परिवार में जन्मी एक असाधारण बच्ची ने पूरे अस्पताल को हैरानी में डाल दिया. मां-बाप एशियन, परिवार एशियन…लेकिन बच्ची? सफेद रंग, सुनहरे बाल और गहरी नीली आंखें. डॉक्टर्स से लेकर नर्स तक, हर कोई एक ही सवाल पूछ रहा था, 'ये कैसे हो सकता है?' यही सवाल परिवार (Jiangsu couple baby) के दिल में भी चुभ रहा था.

SCMP के मुताबिक, चीनी कपल शुरू में अपनी बेटी के असामान्य रूप-रंग को देखकर हैरान था. उन्हें तो यह भी लगा कि कहीं अस्पताल ने गलती से उन्हें गलत बच्चा तो नहीं दे दिया. हालांकि, कई डीएनए परीक्षणों से यह पुष्टि हुई कि गुओजियांग (जिसका अर्थ है 'जैम') नाम की यह बच्ची वास्तव में उनकी जैविक संतान है. अपने परिवार के इतिहास की जांच करने पर, उन्हें पता चला कि गुओजियांग के परदादा रूसी थे. उनके परदादा ने मध्य चीन के हेनान प्रांत की एक महिला से विवाह किया था और तब से चीन में ही रह रहे थे. 1985 में उनका निधन हो गया. गुओजियांग के पिता (जिनका उपनाम यांग था) ने बताया कि उनके परिवार में पहले हुई सभी संतानें पुरुष ही थीं.

शक का साया: क्या बच्चा बदल गया? (Chinese baby DNA test)

बच्ची की पहली झलक ने ही कमरे में तनाव घोल दिया. परिवार को डर लगा 'कहीं अस्पताल में बच्चे की अदला-बदली तो नहीं हुई?' आखिरकार, कपल ने तुरंत DNA पैटर्निटी टेस्ट करवाया. रिपोर्ट आई तो सबकी सांसें रुक गईं. बच्ची बिल्कुल उन्हीं की जैविक (जेनेटिक) संतान थी, लेकिन फिर उसके यूरोपियन जैसे फीचर्स आए कहां से?

असली ट्विस्ट: परदादा का 'गुप्त जीन' निकला (genetics miracle baby)

फिर कहानी ने सबसे दिलचस्प और फिल्मी मोड़ लिया. जब परिवार ने अपने वंश के इतिहास की गहराई से पड़ताल की, तब खुला असली राज. बच्ची के परदादा रूसी वंश से थे. कई पीढ़ियों से किसी बेटी का जन्म नहीं हुआ था, इसलिए यह दबा हुआ यूरोपियन जीन (hidden genes story) कई साल बाद अब एक्टिव हुआ.

सोशल मीडिया पर इसे नाम दिया गया..Atavism (एटाविज्म) (genetics atavism case)

ये वह स्थिति है जब पूर्वजों का कोई दबा हुआ गुण अचानक किसी बच्चे में उभर आता है, यानी स्किन टोन, बालों का रंग, आंखों का कलर…सब कुछ जेनेटिक्स का खेल. विज्ञान कहता है, 'ऐसी घटनाएं हजारों में एक बार होती हैं और यही कारण है कि यह बच्ची बन गई सोशल मीडिया का नया 'रहस्यमयी स्टार.'

साइंस भी हैरान, लोग भी हैरान (science mystery news)

कई यूजर्स ने लिखा, 'Nature ka twist हमेशा सबसे मजेदार होता है.' कई ने मजाक, तो कई लोगों ने वैज्ञानिक वजहें दीं, लेकिन सच यही है, यह कहानी जितनी अनोखी है, उतनी ही खूबसूरत भी.

