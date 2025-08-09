पैसा ही पैसा होगा... रक्षाबंधन पर वायरल हो रहे मज़ेदार मीम्स, देखकर हंसते-हंसते हो जाएंगे लोटपोट

Raksha Bandhan 2025 Funny Memes: आज देशभर में लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं. भाई-बहन के खूबसूरत रिश्ते का ये त्यौहार हर किसी के लिए खास होता है. बहनें इस दिन अपने भाई को राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा के लिए उनसे वादा करते हैं. भाई आज के दिन बहनों से राखी बंधवाकर उन्हें खास गिफ्ट या फिर शगुन के तौर पर पैसे देते हैं. वहीं, सोशल मीडिया पर रक्षाबंधन के मौके पर भाई-बहन से जुड़े मज़ेदार मीम्स वायरल हो रहे हैं. जिन्हें देखकर आप भी अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे. तो आइए एक नज़र डालते हैं इन मज़ेदार मीम्स पर...
Sister's Economy💰 #HappyRakshaBandhan #meme #MEMES— BR Choudhary (@ChoudharyBR12) August 3, 2020
Happy Rakshabandhan!#bhayanakmemes #rakshabandhan #happyrakshabandhan #rakshabandhan2020 #rakshabandhanmemes #shahidkapoor #kabirsingh #sisters❤️ #brothersisterlove pic.twitter.com/NYIhuL63Qq— Bhayanak Memes (@bhayanakmemes) August 2, 2020
Sisters on RakshaBandhan :))#HappyRakshaBandhan pic.twitter.com/EahWogFtzn— Ca Student's (@CaWalleMemes) August 3, 2020
After getting 5+ rakhis...— Ca Student's (@CaWalleMemes) August 3, 2020
Le boys*#HappyRakshaBandhan pic.twitter.com/RpMzrnbF4x
😂😂😂 #HappyRakshaBandhan pic.twitter.com/8UTLzHtWez— Ca Student's (@CaWalleMemes) August 3, 2020
#रक्षाबंधन #MEMES #brothersisterlove #HappyRakshaBandhan
Rakhi bandhne k baad, jab mera Bhai 100 rs. ka note de,
Mai* pic.twitter.com/gIhnM2rmHs
— Sagarika Ojha (@sagarika_ojha) August 22, 2021 p>
Me to sister : This festival is about the love and bond between a sister and brother… forget the money.
Sister : #happyrakshabandan #happyrakshabandhan2025 pic.twitter.com/Gg5CCidclE
— lallantop memes (@AmitSah36414000) August 9, 2025 p>
Let's just say… it's the only day you can get your sister to do your work! So, make it count! 🤪😂💁♀️
.
.
.#RakshaBandhan #RakshaBandhan2025 #HappyRakshaBandhan #Meme #Rakhi pic.twitter.com/qyiLCmp4Ma
— P V R C i n e m a s (@_PVRCinemas) August 7, 2025 p>
Behan 11 rupaye me mann gai
Me : #happyrakshabandhan2025 pic.twitter.com/gaoDzxPG9U
— lallantop memes (@AmitSah36414000) August 9, 2025 p>
*Raksha Bandhan exists*
Sisters after tying ₹10 rakhi to their brothers : pic.twitter.com/TSAMlewdE5
— Rishiiii (@me_rishiiii) August 9, 2025 p>
#RakshaBandhan meme pic.twitter.com/0W6AKd00yg
— Desi Bhayo (@desi_bhayo88) August 19, 2024 p>
#Rakshabandhan special meme pic.twitter.com/ahSTBlBVfz
— Jyoti Goyal (@jyotigoyal08) August 9, 2025
