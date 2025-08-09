गाड़ी का पंचर ठीक कराने गया था शख्स, दुकान वाले ने किया ऐसा स्कैम, लग गया 8 हज़ार रुपये का चूना

गुरुग्राम (Gurugram) के एक शख्स ने हाल ही में वीडियो के जरिए बताया कि कैसे एक पेट्रोल पंप (Petrol Pump) पर साधारण टायर पंक्चर होने के बाद उसके साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ और उसे 8,000 रुपए का नुकसान झेलना पड़ा. आइए जानते हैं आखिर कैसे.

डैम में नहाते हुए टूरिस्ट के पास खड़े शख्स ने कर दी शर्मनाक हरकत, भड़के लोग, बोले- प्रकृति आपका शौचालय नहीं है



शख्स ने वीडियो शेयर कर बताई आपबीती



सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर प्रणय कपूर नाम के एक शख्स ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए बताया कि कैसे पेट्रोल पंपों के भीतर स्थित कुछ टायर की दुकानों पर बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है. उन्होंने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, "पेट्रोल पंप पर टायर पंक्चर हो गया"



वीडियो में क्लिप में शख्स ने बताया कि गाड़ी चलाते समय, उन्होंने एक वार्निंग लाइट देखी जो टायर पंक्चर होने का संकेत दे रही थी. जिसके बाद वह तुरंत नजदीकी पेट्रोल पंप पर गए, जहां एक कर्मचारी ने टायर को चेक किया और बताया कि टायर पंक्चर हो चुका है. इसी के साथ कर्मचारी ने कहा कि टायर को पूरी तरह से चेक करने के लिए उसे निकालना होगा.

देखें Video:

टायर पंक्चर ठीक करने के लिए निकाला गया



शख्स ने बताया, टायर को निकालने के लिए जैक की मदद से कार को उठाने के बाद, टायर की दुकान के कर्मचारी ने उसके सामने ही टायर पर साबुन का पानी छिड़का और उसे ब्रश से साफ किया. जिसके बाद कर्मचारी ने टायर से एक दिखाई देने वाला स्क्रू निकालना शुरू किया. फिर कुछ देर बाद कर्मचारी ने दावा किया कि चार अलग-अलग पंक्चर हैं जिन्हें ठीक करना जरूरी है. उसने कहा कि हर पंक्चर के लिए मशरूम पैच की जरूरत है और उन्हें हर पैच के लिए 300 रुपए, यानी चारों के लिए कुल 1,200 रुपए देने होंगे.



हालांकि, शख्स ने समझदारी दिखाते हुए पेट्रोल पंप के कर्मचारी से पंक्चर ठीक कराने के बजाय, एक अच्छी टायर रिपेयर की दुकान पर जाने का फैसला किया. जहां उनके क्वालिफाइड टेक्नीशियन ने टायर को चेक किया और उन्हें बताया कि केवल एक ही पंक्चर असली था, लेकिन बाकी पंक्चर शायद पेट्रोल पंप कर्मचारी ने बिल बढ़ाने के लिए जानबूझकर बनाए थे. इसके बाद टेक्नीशियन ने शख्स को एक कांटे जैसा औज़ार दिखाया जिसका इस्तेमाल कुछ कर्मचारी टायर चेक करने के दौरान उसमें नकली पंक्चर बनाने के लिए करते हैं.



बाद में शख्स को टायर को पूरी तरह बदलना पड़ा, जिसकी कीमत 8,000 रुपए पड़ी. उन्होंने वीडियो में कहा, "मेरी जैसी महंगी गलती कोई मत दोहराना और हमेशा अपनी नजर को पैनी रखें, क्योंकि पेट्रोल पंप के कर्मचारी आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं".

सलवार-सूट में पति संग रेस्टोरेंट पहुंची महिला, कपड़े देख एंट्री गेट पर ही रोका, Video पर छिड़ी बहस



वीडियो देख लोगों ने दिए अपने रिएक्शन



सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो को अब तक 12 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. वहीं जिन - जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा उन्होंने अपने रिएक्शन भी दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, "अरे यार, पिछले 9 महीनों में मेरे साथ भी ऐसा कम से कम तीन बार हुआ है और हर बार मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है!" दूसरे यूजर ने लिखा, "मैंने भी ऐसी स्थिति का सामना किया है, अब मैं हमेशा उनपर कड़ी नजर रखता हूं"



तीसरे यूजर ने लिखा, "हाल ही में मेरे दोपहिया वाहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ. जब पेट्रोल पंप वाला मेरे टायर का प्रेशर चेक कर रहा था, तो उसने कहा कि मेरे कई टायर पंक्चर हैं, जिनका मुझे पेट्रोल पंप पर आने पर एहसास नहीं हुआ. मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो मैं टायर की दुकान पर गया और आखिरकार टायर बदलना पड़ा."

ये भी पढ़ें: फ्लाइट के फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स की जेमी लीवर ने उतारी नकल, रोक नहीं पाएंगे हंसी, यूजर्स बोले- एकदम रियल

बच्चे को जन्म देते ही लड़खड़ाते कदमों से तेज़ बारिश में बछड़े के साथ उठकर चल पड़ी हथिनी, प्यारा Video वायरल



