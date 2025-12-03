विज्ञापन
इतनी सुंदर दुल्हन देख लोगों को हुई दूल्हे से जलन, वीडियो देख बोले- हमारी क्या गलती है भगवान

इन दिनों शादी से जुड़े एक कपल के वीडियो ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. शादी का यह वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, लोगों ने मजेदार अंदाज में अपनी 'किस्मत' को कोसना शुरू कर दिया. दुल्हन की खूबसूरती और दूल्हे की किस्मत ने X प्लेटफॉर्म पर मीमों की बारिश कर दी.

इतनी सुंदर दुल्हन देख लोगों को हुई दूल्हे से जलन, वीडियो देख बोले- हमारी क्या गलती है भगवान
दुल्हन देख लोग बोले- भगवान ने हमारे बारे में कब सोचेंगे आप? वायरल वीडियो में मीम्स की बरसात

Beautiful Bride Viral: सोशल मीडिया पर एक ऐसा शादी का वीडियो घूम रहा है, जिसे देखने के बाद इंटरनेट पर एक ही सवाल उठ रहा है कि, 'भगवान…हमसे क्या गलती हो गई थी?' इस वीडियो में बैठी एक बेहद खूबसूरत दुल्हन, बगल में थोड़ा संकोची सा दूल्हा और पीछे खड़े बारातियों...पर असली तड़का तो यूजर्स के कमेंट्स ने लगाया है. लोगों ने इतनी ईमानदारी से 'जलन' दिखाई कि पूरा X प्लेटफॉर्म हंसी से लोटपोट हो गया.

वायरल हुआ 'भाई, ये कैसे मैचिंग?' वाला पल (viral wedding video)

वीडियो में दुल्हन इतनी ग्रेसफुल और ग्लैमरस दिख रही है कि लोग स्क्रीनशॉट लेकर जूम कर-कर के देखने को मजबूर हो गए हैं. वहीं दूल्हा भी सजधज कर बैठा है...मगर हर किसी की नजर बस ब्राइड पर ही टिकी रही और यहीं से शुरू हुआ इंटरनेट पर 'किस्मत वाला दर्द.' वीडियो देख चुके एक यूजर ने लिखा, 'हमारी क्या गलती है, भगवान?' दूसरे ने कॉमेंट किया, 'भगवान ने हमारे बारे में भी कुछ तो सोचा होगा, लेकिन कब?' मतलब शादी किसी और की, दुख आधे सोशल मीडिया को. एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर 10 सेकंड के इस वीडियो को @introvert_hu_ji नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

मीम मेकर्स को मिल गया नया मसाला (funny meme reactions)

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, मीम वाले भाई लोग active हो गए. किसी ने लिखा, 'दुल्हन तो फुल HD है, लेकिन हमारा फ्यूचर तो अभी भी buffering में है.' वहीं कुछ ने दूल्हे के लिए sympathy भी दिखाई, 'भाई के पिछले जन्म में कर्म अच्छे थे 'और मजेदार बात ये है कि, वीडियो इतना वायरल हुआ कि लोग इसे bookmark कर रहे हैं. शायद future motivation के लिए.

शादी की क्लिप पर सोशल मीडिया का mood (hamari kya galti hai bhagwan)

असल में इस वीडियो में किसी की बुराई नहीं. बस लोग अपने दिल का हल्का-फुल्का दर्द मजाक में निकाल रहे हैं. किसी को दुल्हन की beauty ने चौंका दिया, तो किसी को दूल्हे की किस्मत ने हिला दिया और किसी को अपनी किस्मत याद आ गई, यानी यह वीडियो सिर्फ शादी का नहीं, पूरे सोशल मीडिया की collective heartbreak diary बन गया है.

