अनिरुद्धाचार्य ने विद्या बालन से पूछा कहां से हो आप बोलीं 'गांव से...' वीडियो में है एक झोल देखना मिस ना करें

रील में आप सुनेंगे, अनिरुद्धाचार्य पूछते हैं...एक बच्ची से कि आप कहां से हैं...इसी फनी वीडियो पर विद्या बालन की रील भी खूब वायरल हो रही है.

अनिरुद्धाचार्य जी के वायरल वीडियो पर विद्या बालन की रील
नई दिल्ली:

विद्या बालन सोशल मीडिया पर खासी एक्टिव रहती हैं और अक्सर ही फनी रील्स शेयर करती रहती हैं. इस बार उन्होंने पॉपुलर कथा वाचक और इंस्टाग्राम के पूकी बाबा अनिरुद्धाचार्य के एक वायरल वीडियो पर रील बनाई. इस रील में विद्या ने वो बातचीत रीक्रिएट की जिसमें एक बच्ची, अनिरुद्धाचार्य से बातचीत करती है और हर बात का जवाब इस तरह देती है कि बाबा ही समझ नहीं पाते वह किस तरह बात करें. 

रील में आप सुनेंगे, अनिरुद्धाचार्य पूछते हैं...तुम कहां से हो? बच्ची कहती है गांव से. वे पूछते हैं पढ़ती हो आप ? बच्ची कहती है - हां...वे पूछते हैं कौनसी कक्षा में...बच्ची जवाब देती है स्कूल में...अनिरुद्धाचार्य पूछते हैं -  वृंदावन आए हो तो यहां आपको क्या अच्छा लगा...बच्ची कहती है - वृंदावन...अनिरुद्धाचार्य पूछते हैं - कथा सुनती हैं आप, कथा में क्या अच्छा लगता है - बच्ची तुरंत कहती है आप. इस पर अनिरुद्धाचार्य भी हंसने लगते हैं.

विद्या बालन ने ये रील शेयर करते हुए इंस्टा पर लिखा, पते की बात सिर्फ एक है...आप सब मुझे अच्छे लगते हो. मेरे इंस्टाफ्रेंज. विद्या के इस वीडियो को सोशल मीडिया पर लोग खूब पसंद कर रहे हैं. कोई विद्या को क्वीन ऑफ एक्सप्रेशन कह रहा है तो वहीं कोई उनकी मासूमियत की तारीफ कर रहा है. एक फैन ने लिखा, कितने प्यारे मोमेंट्स हैं और आपकी मासूमियत हर रील को एक्सट्रा स्पेशल बना देती है. एक ने लिखा, दीदी आप पूरे बॉलीवुड की सबसे बेस्ट महिला और कॉमेडी भी मस्त करती हो दीदी. विद्या का पूरा इंस्टा परिवार इस वीडियो पर उनकी तारीफ करता नजर आया.

