झूले पर बैठे बच्चे का नो-रिएक्शन वीडियो हुआ वायरल, देख लोग बोले- ऐसा रिएक्शनलेस बच्चा पहली बार देखा

Ferris Wheel Viral Reel: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी रोके नहीं रोक पा रहे हैं. वीडियो किसी मेले के झूले का लगता है, जहां कई लोग रंग-बिरंगे सीटों पर बैठे दिखाई दे रहे हैं. झूला तेज़ी से घूम रहा होता है, लेकिन सबका ध्यान खींच लेता है एक छोटा सा बच्चा...जो एकदम शांत चेहरे के साथ अपनी सीट पर अकेले बैठा है.

बच्चे के एक्सप्रेशन ने खींचा सबका ध्यान (Instagram trending reel)

वायरल हो रहे इस हैरान कर देने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि, जहां बाकी लोग झूले का मज़ा लेते हुए डर और उत्साह से चिल्ला रहे हैं, वहीं यह बच्चा ऐसे बैठा है मानो यह उसके लिए रोज़ का काम हो. न चेहरे पर डर, न मुस्कान, बस एक 'कूल एक्सप्रेशन' जो सबको हैरान कर गया.

यहां देखें वीडियो

लोगों का रिएक्शन (funny kid ride video)

वीडियो पर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. किसी ने लिखा, 'इस बच्चे ने तो 'नॉनचैलेंट कॉन्टेस्ट' जीत लिया.' तो किसी ने कहा, 'जिंदगी कितना भी घूमा रही हो...बस आप चिल करे, बिल्कुल इस बच्चे की तरह.' यह क्लिप अब Instagram और Reddit पर लाखों बार देखी जा चुकी है और मीम मेकर्स ने इसे 'Mood of 2025' बता दिया है.

