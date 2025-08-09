कभी नहीं की  IIT की पढ़ाई और नहीं है MBA की डिग्री, फिर भी शख्स कमा रहा है साल का 70 लाख रुपए, जानें- कैसे?

भारतीय प्रोफेशनल और टेक्निकल एक्सपर्ट अक्सर LinkedIn और X जैसे प्लेटफॉर्म पर अपने करियर के सफर से जुड़ी कई बातें शेयर करते हैं, जिनमें वह बताते हैं कि कैसे लगातार असफलता का मुंह देखने के बाद उन्होंने अपना जीवन सफल बनाया. इन सभी प्रोफेशनल लोगों की कहानी दूसरे लोगों को काफी प्रेरित करती है.
वहीं ऐसी ही एक कहानी के बारे में हम आपको बताने जा रहे है, जहां एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर (Software Engineer) ने बताया, कि उसने सिर्फ दो बार नौकरी बदलकर अपनी सैलरी 26 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 70 लाख रुपए कर ली है. आइए जानते हैं यह कैसे हुआ?
सौरभ यादव ने एक वायरल ट्वीट में बताया कि उन्होंने IIT या MBA की डिग्री के बिना सफलता हासिल की, और कड़ी मेहनत की अहमियत पर जोर दिया. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, "पहली नौकरी में 26 लाख प्रति वर्ष, दूसरी में 28 लाख प्रति वर्ष और तीसरी नौकरी में 70 लाख प्रति वर्ष की सैलरी रही है. बता दूं, मैंने IIT से डिग्री नहीं ली और न ही कोई MBA की है. बस सफल होने के लिए दिन- रात कड़ी मेहनत की. आपका क्या हाल है?"
सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ ट्वीट
इस ट्वीट पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई, कई यूजर्स ने जिज्ञासा ज़ाहिर करते हुए सवाल पूछे, वहीं कई लोगों ने उनके काम के बारे में जानने में दिलचस्पी दिखाई, इसी के साथ उनकी बातचीत की रणनीतियों के बारे में जानना चाहा.
first job: ₹26LPA— Saurabh ✧ (@saurabhyadavz) August 3, 2025
second: ₹28LPA
third: ₹70LPA
no IIT. no MBA. just worked hard.
what about you?
IIT, MBA न करने वालों के लिए खास है ये पोस्ट
आपको बता दें, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट ने उन लोगों को सबसे ज्यादा मोटिवेट किया है, जिनका बैकग्राउंड IIT और MBA का नहीं है, लेकिन बावजूद इसके मोटी सैलरी की तमन्ना रखते हैं.
पोस्ट को लेकर लोगों ने दिए रिएक्शन
सोशल मीडिया पर ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. वहीं जिन- जिन लोगों ने इस पोस्ट को पढ़ा उन्होंने अपने रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'शुक्रिया मुझे आपके पोस्ट से काफी मोटिवेशन मिली है. मैं जान गया हूं को IIT और MBA की डिग्री होना जरूरी नहीं है, मेहनत जरूरी है.", दूसरे यूजर ने लिखा, "हर गुजरते दिन के साथ कड़ी मेहनत करते रहो", तीसरे यूजर ने लिखा, "इस पोस्ट को पढ़कर मैं आज समझ गया हूं अगर सही स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाए तो आपको सफलता जरूर मिलती है."
