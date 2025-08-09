रक्षाबंधन पर इमोशनल कर देगी ये स्टोरी! आर्थिक तंगी से परेशान थी लड़की, फिर एक अजनबी ने जो किया, वो अब कोई नहीं करता!

Rakshabandhan Emotional Story: रक्षाबंधन हो या फिर कोई दूसरा त्यौहार, हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता. कुछ लोग त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, तो वहीं कुछ लोगों के लिए त्यौहार का दिन किसी आम दिन जैसा ही होता है, क्योंकि उनके पास बाकी लोगों की तरह इतने पैसे नहीं होते कि वो अपने त्यौहार को खास बना सकें. सोशल मीडिया पर रक्षाबंधन से जुड़ी एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें एक महिला ने इस त्यौहार का अपना एक अनुभव शेयर किया है. जो बेहद खास है.

पोस्ट में महिला ने बताया है कि जब वह आर्थिक तंगी से बहुत ज्यादा परेशान थी. इस वक्त एक अजनबी ने न सिर्फ उसकी मदद की, बल्कि उस पर यकीन किया और उसकी पूरी बात भी सुनी. इस पूरी घटना को एक लड़की ने अपनी पोस्ट में बताया है. साथ ही महिला ने मदद करने वाली अजनबी की जमकर तारीफ भी की है. जब यूजर्स ने पोस्ट को पढ़ा तो लोग भी शख्स की तारीफ करने लगे. जिसने अजनबी होते हुए भी महिला की आर्थिक रूप से मदद की.

महिला ने अपने रेडिट पोस्ट में बताया कि उस वक्त मैं बहुत मुश्किल में थी. घर का किराया नहीं दिया था, कर्ज चुकाने का बोझ मेरे ऊपर था और मेरे पास पैसों का इंतज़ाम करने का कोई जरिया नहीं थी. मेरा PayPal काम नहीं कर रहा था. क्योंकि मुझे एक इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट लेना था. मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और सच कहूं तो...मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी.

यूजर ने आगे बताया, कि बेचैनी में मैंने Reddit पर पोस्ट करके पूछा कि क्या कोई PayPal और UPI वाला मेरी मदद कर सकता है. तो उस समय मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं थी. लेकिन, तभी एक अंजान महिला ने जवाब दिया. हम बात करने लगे और उसने सिर्फ मदद ही नहीं की बल्कि, उसने मेरी बात सुनी और मुझे समझा.

महिला ने आगे बताया कि फिर उसने कुछ ऐसा किया जो मुझे आज भी समझ नहीं आ रहा है. उसने मुझे अपनी जेब से 2800 रुपये भेजे. कोई शर्त नहीं. कोई दूसरा आइडिया नहीं. बस अपनी नेकदिली के लिए. मैंने उससे कहा कि मैं उसे पैसे वापस कर दूंगी, मैंने ज़िद की. लेकिन उसने मना कर दिया.

आगे महिला ने लिखा कि सच कहूं तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या कहूं. किसी ऐसे शख्स की तरफ से इतनी नेकी जो मुझे जानता तक नहीं? उस पल में मेरे लिए यह बहुत कुछ था. मैं अब भी एक दिल इसे लौटाने का सोच रही हूं. इसलिए नहीं कि उसने कहा था बल्कि इसलिए कि वह इसकी हकदार है. लेकिन मैं इसे यहां शेयर करना चाहती थी.

रेडिट यूजर ने अपने पोस्ट में आखिर में बताया कि अगर आप कभी सोचते हैं कि क्या सच्चे नेकदिल लोग आज भी होते हैं, तो जरूर होते हैं. और कभी-भी वे तब सामने आते हैं जब आपको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है. काश भगवान उसे बहुत अच्छी ज़िंदगी दे. पोस्ट खत्म करते हुए यूजर ने लिखा कि उसने मुझे बताया कि वह इस अमाउंट को अपनी बड़ी बहन की तरफ से रक्षाबंधन का गिफ्ट समझें.

r/indiasocial नाम के रेडिट पेज पर @xo_aum नाम के यूजर ने एक अजनबी ने मुश्किल वक्त में मेरी 2 हज़ार 800 रुपये देकर मदद की... और फिर... कैप्शन के साथ इस पोस्ट को शेयर किया है. इस पोस्ट को अबतक 700 से ज्यादा अप्स मिल चुके हैं और 60 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं.

इस रेडिट पोस्ट को पढ़ने के बाद यूजर्स ने कमेंट सेक्शन में अजनबी महिला की जमकर तारीफ की है. एक ने लिखा- अब 3000 पेबैक कर, 200 रुपये ब्याज! मजाक छोड़ो, वो क्या परी है, उफ्फ. दूसरे ने कहा, कि क्या हुआ... और फिर? आपने तो बस कैप्शन बढ़ा दिया. तीसरे यूजर ने लिखा, दीदी के जैसा इंसान बनना है मुझे!

