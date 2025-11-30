India vs South Africa 1st ODI Live Updates: रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी क्रीज पर आ चुकी है. दोनों ही बल्लेबाज संभलकर खेल रहे हैं. आउट होने वाले एकमात्र खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल (18) हैं. जिन्हें नांद्रे बर्गर ने पवेलियन का रास्ता दिखाया है. इससे पहले अफ्रीकी कप्तान एडन मारक्रम आज टॉस जीतने में कामयाब रहे. जिसके बाद उन्होंने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया. (Live Cricket Score)

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत की प्लेइंग इलेवन: 1 यशस्वी जायसवाल, 2 रोहित शर्मा, 3 विराट कोहली, 4 रुतुराज गायकवाड़, 5 केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), 6 वॉशिंगटन सुंदर, 7 रवींद्र जाडेजा, 8 कुलदीप यादव, 9 हर्षित राणा, 10 अर्शदीप सिंह, 11 प्रसिद्ध कृष्णा

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: 1 रयान रिकलटन, 2 क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), 3 एडन मारक्रम (कप्तान), 4 मैथ्यू ब्रीत्ज़के, 5 डेवाल्ड ब्रेविस, 6 टोनी डी जॉर्जी, 7 मार्को यानसन, 8 कॉर्बिन बॉश, 9 प्रीनालेन सुब्रायन, 10 नांद्रे बर्गर, 11 ओटेनिल बार्टमेन

India vs South Africa 1st ODI Live Score, Updates, Scorecard | भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच लाइव क्रिकेट स्कोर