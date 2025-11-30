विज्ञापन
13 minutes ago

India vs South Africa 1st ODI Live Updates: रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी क्रीज पर आ चुकी है. दोनों ही बल्लेबाज संभलकर खेल रहे हैं. आउट होने वाले एकमात्र खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल (18) हैं. जिन्हें नांद्रे बर्गर ने पवेलियन का रास्ता दिखाया है. इससे पहले अफ्रीकी कप्तान एडन मारक्रम आज टॉस जीतने में कामयाब रहे. जिसके बाद उन्होंने भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया. (Live Cricket Score)

दोनों  टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत की प्लेइंग इलेवन: 1 यशस्वी जायसवाल, 2 रोहित शर्मा, 3 विराट कोहली, 4 रुतुराज गायकवाड़, 5 केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), 6 वॉशिंगटन सुंदर, 7 रवींद्र जाडेजा, 8 कुलदीप यादव, 9 हर्षित राणा, 10 अर्शदीप सिंह, 11 प्रसिद्ध कृष्णा

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: 1 रयान रिकलटन, 2 क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), 3 एडन मारक्रम (कप्तान), 4 मैथ्यू ब्रीत्ज़के, 5 डेवाल्ड ब्रेविस, 6 टोनी डी जॉर्जी, 7 मार्को यानसन, 8 कॉर्बिन बॉश, 9 प्रीनालेन सुब्रायन, 10 नांद्रे बर्गर, 11 ओटेनिल बार्टमेन

India vs South Africa 1st ODI Live Score, Updates, Scorecard | भारत बनाम साउथ अफ्रीका मैच लाइव क्रिकेट स्कोर

Nov 30, 2025 14:20 (IST)
IND vs SA Live Score: भारत ने पहले 10 ओवर में ठोके 80/1 रन

पहला पॉवरप्ले समाप्त हो चुका है. भारतीय टीम ने शुरुआती 10 ओवरों में 80 रन बनाए हैं. विराट कोहली 26 गेंद में 30, जबकि रोहित शर्मा 18 गेंद में 20 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं. आउट होने वाले एकमात्र खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल (18) हैं

Nov 30, 2025 14:10 (IST)
IND vs SA Live Score: कोहली ने बदला गियर, लगातार गेंद पर लगाए छक्के-चौके

कोहली ने लय पकड़ ली है. पारी का 8वां ओवर डालने आए नांद्रे बर्गर की 5वीं और 6वीं गेंद पर लगातार छक्के-चौके लगाते हुए अपने फॉर्म का परिचय दिया है

Nov 30, 2025 14:02 (IST)
IND vs SA Live Score: RO-KO की जोड़ी क्रीज पर, अच्छे लय में नजर आ रहे हैं दोनों धुरंधर

रोहित शर्मा और विराट कोहली की जोड़ी क्रीज परचुकी है. दोनों ही बल्लेबाज संभलकर खेल रहे हैं. आउट होने वाले एकमात्र खिलाड़ी यशस्वी जायसवाल (18) हैं. जिन्हें नांद्रे बर्गर ने पवेलियन का रास्ता दिखाया है

Nov 30, 2025 13:53 (IST)
IND vs SA Live Score: आउट होने से बाल बाल बचे रोहित शर्मा

रोहित शर्मा आउट होने से बाल बाल बच गए हैं. नांद्रे बर्गर के ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट लगाने का प्रयास किया. जहां सीमा रेखा के पास टोनी डी जॉर्जी का पास कैच लपकने का मौका था. मगर वह कैच पकड़ने से चूक गए

Nov 30, 2025 13:50 (IST)
IND vs SA Live Score: यशस्वी जायसवाल आउट, भारत को लगा पहला झटका

भारतीय टीम को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा है. बर्गर ने उन्हें आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया है. आउट होने से पूर्व जायसवाल ने कुल 16 गेंदों का सामना किया. इस बीच 112.50 की स्ट्राइक रेट से 18 रन बनाने में कामयाब रहे

Nov 30, 2025 13:45 (IST)
IND vs SA Live Score: यशस्वी जायसवाल के बल्ले से निकला पहला छक्का

जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में भारतीय टीम की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने पहला छक्का लगाया है. यानसन ने ओवर की तीसरी गेंद उनके शरीर को निशाना बनाकर डाला था. जहां उन्होंने पुल करते हुए लॉन्ग लेग की दिशा में बेहतरीन छक्का जड़ा

Nov 30, 2025 13:43 (IST)
IND vs SA Live Score: रोहित ने खोला खाता

रोहित शर्मा ने खाता खोल लिया है. विपक्षी टीम की तरफ से पारी का तीसरा ओवर डालने आए मार्को यानसन की दूसरी गेंद पर सिंगल लेते हुए पहला रन लिया है

Nov 30, 2025 13:36 (IST)
IND vs SA Live Score: जायसवाल ने पहली ही गेंद पर जड़ा चौका

दक्षिण अफ्रीका की तरफ से पहला ओवर मार्को यानसन ने डाला. यानसन के इस ओवर की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने चौका जड़ा. टीम का स्कोर पहले ओवर की समाप्ति के बाद 8-0 रन है. 

Nov 30, 2025 13:29 (IST)
IND vs SA Live Score: रोहित-यशस्वी क्रीज पर उतरे

मैच शुरू हो गया है. खिलाड़ी मैदान में आ चुके हैं. रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी का आगाज करने के लिए तैयार हैं. 

Nov 30, 2025 13:19 (IST)
IND vs SA Live Score: टॉस के बाद केएल राहुल का बयान

टॉस के बाद केएल राहुल ने कहा कि वह भी पहले गेंदबाजी करना पसंद करते थे. टीम में तीन तेज गेंदबाज और तीन स्पिनर हैं. 

Nov 30, 2025 13:10 (IST)
IND vs SA Live Score: एडन मारक्रम कर रहे हैं अफ्रीका का कप्तानी, देखें प्लेइंग 11

दक्षिण अफ्रीका: 1 रयान रिकलटन, 2 क्विंटन डिकॉक (विकेटकीपर), 3 एडन मारक्रम (कप्तान), 4 मैथ्यू ब्रीत्ज़के, 5 डेवाल्ड ब्रेविस, 6 टोनी डी जॉर्जी, 7 मार्को यानसन, 8 कॉर्बिन बॉश, 9 प्रीनालेन सुब्रायन, 10 नांद्रे बर्गर, 11 ओटेनिल बार्टमेन

Nov 30, 2025 13:09 (IST)
IND vs SA Live Score: रोहित शर्मा के साथ यशस्वी जायसवाल करेंगे पारी का आगाज

भारत: 1 यशस्वी जायसवाल, 2 रोहित शर्मा, 3 विराट कोहली, 4 रुतुराज गायकवाड़, 5 केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), 6 वॉशिंगटन सुंदर, 7 रवींद्र जाडेजा, 8 कुलदीप यादव, 9 हर्षित राणा, 10 अर्शदीप सिंह, 11 प्रसिद्ध कृष्णा

Nov 30, 2025 13:07 (IST)
IND vs SA Live Score: दक्षिण अफ्रीका ने जीता टॉस, भारत को मिला पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण

रांची स्थित जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्कराम ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया है. मैच का लाइव रोमांच 1.30 बजे से देखने को मिलेगा

Nov 30, 2025 12:51 (IST)
नमस्कार!

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रांची में खेले जाने वाले पहले वनडे में आपका स्वागत है. पल-पल की अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ बने साथ. 

