12 minutes ago
नई दिल्‍ली :

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के 12 वार्डों में नए पार्षद चुनने के लिए आज उपचुनाव होंगे. त्रिकोणीय मुकाबले को राजधानी में भाजपा के नेतृत्‍व वाली रेखा गुप्ता सरकार के कामकाज पर एक तरह से जनमत संग्रह के रूप में देखा जा रहा है. उपचुनावों के नतीजे 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे. इससे पहले, भाजपा और आम आदमी पार्टी आप दोनों ने उपचुनावों के प्रचार किए. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भाजपा की कमान संभाली, जबकि पूर्व सीएम और आप नेता आतिशी ने अपनी पार्टी के प्रचार अभियान का नेतृत्व किया. दोनों पार्टियों के वरिष्‍ठ नेता शहर भर में घूमे और इस करीबी मुकाबले में समर्थन हासिल करने के लिए अपील की. दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की 12 सीटों के लिए 53 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिन 12 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से नौ पर भाजपा का कब्‍जा है.

पिछले नगर निगम चुनाव दिसंबर 2022 में 250 सीटों पर हुए थे. पार्टी की स्थिति में कई बदलावों के बाद, वर्तमान एमसीडी सदन में भाजपा के 115 पार्षद हैं. भाजपा रविवार को होने वाले उपचुनावों में 12-0 से जीत हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिससे 250 सदस्यों वाले नगर निगम सदन में 125 के पूर्ण बहुमत के आंकड़े तक पहुंच सके.

भाजपा के अच्छे प्रदर्शन से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का कद बढ़ने की उम्‍मीद है और उनकी ई-बस, स्वास्थ्य और बीमा कल्याण योजनाओं और छठ भक्तों के लिए व्यवस्थाओं के लिए एक सकारात्मक सार्वजनिक रिपोर्ट कार्ड पेश करने की उम्मीद है.

Nov 30, 2025 06:36 (IST)
वर्तमान एमसीडी में भाजपा के 115 पार्षद, पूर्ण बहुमत हासिल करना चाहती है भाजपा

