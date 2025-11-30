मेडे! यह विराट है... समुद्री ड्रोन अटैक लाइव देखें: रूस के तेल टैंकर पर हुआ काला सागर में हमला

शनिवार को काला सागर में एक मानवरहित समुद्री वाहन ने रूसी तेल टैंकर 'विराट' पर हमला किया. इससे पहले शुक्रवार देर रात इसी टैंकर पर विस्फोट हुए थे. टैंकर के चालक दल ने एक इंटरसेप्टेड ओपन-फ्रीक्वेंसी रेडियो संकट कॉल में 'ड्रोन हमले' की सूचना दी. वे मानवरहित समुद्री ड्रोन की बात कर रहे थे. एक वीडियो में, चालक दल को यह कहते हुए सुना जा सकता है, "यह विराट है. मदद चाहिए! ड्रोन हमला! मेडे!"

दो बार हुआ हमला

तुर्की परिवहन मंत्रालय ने एक्स पर कहा, "विराट, जिस पर पहले कहा गया था कि काला सागर तट से लगभग 35 समुद्री मील दूर मानवरहित समुद्री वाहनों द्वारा हमला किया गया था, पर आज सुबह फिर से मानवरहित समुद्री वाहनों द्वारा हमला किया गया."

"This is VIRAT. Help needed! Drone attack! Mayday!"



The crew of the tanker VIRAT reported a drone attack on an open frequency. Clearly, they weren't referring to regular drones, but to unmanned boats.



As a reminder, the tankers VIRAT and KAIROS were "exposed to external… pic.twitter.com/cQ7oXvljZ7 — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) November 28, 2025

परिवहन मंत्री अब्दुलकादिर उरालोग्लू ने कहा, "बाहरी प्रभाव का मतलब है कि जहाज पर किसी बारूदी सुरंग, रॉकेट या इसी तरह के किसी प्रक्षेपास्त्र, या शायद किसी ड्रोन, या किसी मानवरहित पानी के नीचे के वाहन द्वारा हमला किया गया था. ये पहली बातें हैं जो दिमाग में आती हैं."

हालांकि विराट को मामूली क्षति हुई है, लेकिन उसकी हालत स्थिर है और चालक दल के सदस्य भी स्वस्थ हैं.

यूक्रेन ने ली ज़िम्मेदारी

एएफपी ने बताया है कि रूसी 'शैडो फ्लीट' टैंकरों पर हमले के पीछे यूक्रेन का हाथ है. यह घटना रूस-यूक्रेन संघर्ष की पृष्ठभूमि में हुई है, ऐसे समय में जब कीव पर शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए अमेरिका का भारी दबाव है.

यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि 'शैडो फ्लीट' जहाजों पर हमला करने का संयुक्त अभियान एसबीयू और यूक्रेन की नौसेना द्वारा चलाया गया था.

Ukrainians attack two tankers of the Russian shadow fleet.



According to sources, SBU Sea Baby naval drones attacked the two sanctioned oil tankers KAIRO and VIRAT in the Black Sea. It was a joint operation between the SBU's 13th Main Directorate for Military Counterintelligence… pic.twitter.com/U82scXaM5r — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) November 29, 2025

अधिकारी ने कहा, "वीडियो (फुटेज) से पता चलता है कि हमले के बाद, दोनों टैंकरों को गंभीर क्षति हुई और उन्हें प्रभावी रूप से सेवा से हटा दिया गया. इससे रूसी तेल परिवहन को गहरा झटका लगेगा."

यूक्रेन की एसबीयू सुरक्षा सेवा के एक सूत्र ने एएफपी को बताया, "आधुनिकीकृत सी बेबी नौसैनिक ड्रोनों ने जहाजों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया." उन्होंने एक वीडियो साझा किया, जिसमें कथित तौर पर समुद्री ड्रोन विस्फोटों से पहले दोनों जहाजों की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे थे.

गाम्बिया का लगा था झंडा

वेसलफाइंडर वेबसाइट के अनुसार, दोनों टैंकर, जिन पर गाम्बिया का झंडा लगा है, रूस द्वारा 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण के बाद लगाए गए प्रतिबंध की अवहेलना करते हुए रूसी बंदरगाहों से तेल परिवहन के लिए पश्चिमी प्रतिबंधों के अधीन हैं.

यूक्रेन ने रूस के 'शैडो फ्लीट' के लिए कड़े अंतरराष्ट्रीय उपायों की बार-बार मांग की है, क्योंकि उसका कहना है कि प्रतिबंधों के बावजूद भारी मात्रा में तेल का निर्यात उन्हें युद्ध के लिए धन जुटाने में मदद कर रहा है. द कीव इंडिपेंडेंट के अनुसार, लक्षित जहाजों ने 70 मिलियन डॉलर मूल्य का तेल परिवहन किया होगा.