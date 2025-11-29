घर और दुकान से चूहे भगाने के 7 आसान उपाय: कौन सी गंध से भागते हैं चूहे? | चूहों से छुटकारा कैसे पाएं, जानें चूहे भगाने का रामबाण तरीका

How to Get Rid of Mice/Rat | Chuhe Kaise Bhagaye : क्या आपके घर में चूहों ने आतंक मचा रखा है? अगर आप जानना चाहते हैं कि चूहा को घर से कैसे निकालें, तो आप सही जगह पर हैं. छोटे चूहे हों या बड़े, हर कोई जानना चाहता है कि चूहे कैसे भगाएं. बहुत से लोग तो चूहे भगाने का मंत्र भी खोजते हैं, लेकिन असल समाधान तो कुछ आसान तरीकों में छुपा है. क्या आपने कभी चुन्नी से चूहे भगाने का तरीका सुना है? या अपनी दुकान से चूहा भगाने का उपाय ढूँढ रहे हैं? बाज़ार में चूहे भगाने का साउंड, चूहे भगाने का स्प्रे और चूहे भगाने की दवा भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका है चूहे भगाने का घरेलू नुस्खा अपनाना.

आइए, जानते हैं वो असरदार उपाय जो इन चूहों को आपके घर और दुकान से दूर भगा देंगे.

चूहे भगाने के 5 सबसे असरदार घरेलू नुस्खे, कौन सी गंध से भागते हैं चूहे?

चूहे तीखी गंध और कुछ खास चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरते हैं. ये उपाय इस्तेमाल में आसान और पूरी तरह सुरक्षित हैं.

1. पुदीना (Mint) का कमाल : चूहों को पुदीने की तेज़ गंध बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती. यह सबसे असरदार चूहे भगाने का घरेलू नुस्खा है. उपाय: रुई या कॉटन बॉल पर पुदीने के तेल (Peppermint Oil) की कुछ बूँदें डालें. इसे रसोई, स्टोर रूम या उन सभी जगहों पर रखें जहाँ चूहे ज़्यादा आते हैं. इसकी गंध से चूहे तुरंत भाग जाते हैं.

2. लाल मिर्च का पाउडर : मिर्च की तीखी गंध और उसका तेज़पन चूहे सहन नहीं कर पाते. उपाय: जहाँ चूहे ज़्यादा आते-जाते हैं, वहाँ लाल मिर्च पाउडर (Cayenne Pepper) छिड़क दें. यह उपाय आपकी दुकान से चूहा भगाने का उपाय बन सकता है, क्योंकि इसे इस्तेमाल करना आसान है.

3. प्याज और लहसुन : लहसुन और प्याज की तेज़ गंध भी चूहों को उस जगह से दूर रखती है. उपाय: लहसुन की कलियों को पीसकर या प्याज के टुकड़ों को छोटे कपड़ों (आप चाहें तो *चुन्नीके छोटे टुकड़े भी ले सकते हैं) में बाँधकर चूहों के बिलों के पास रख दें. यह चुन्नी से चूहे भगाने का तरीका एक सरल लेकिन प्रभावी नुस्खा है.

4. तेजपत्ता (Bay Leaf) : तेजपत्ता चूहों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लेकिन जब वे इसे खाते हैं, तो इसका स्वाद उन्हें ज़हर जैसा लगता है और वे इसे छोड़कर भाग जाते हैं. उपाय: रात में रसोई के कोनों में कुछ तेजपत्ते रख दें.

5. फ़िनाइल और कपूर : फ़िनाइल और कपूर (Camphor) की तेज़ रासायनिक गंध चूहों को पसंद नहीं आती. उपाय: कपूर की गोलियों को चूहे के आने-जाने वाले रास्तों पर रखें या फ़िनाइल से नियमित सफ़ाई करें.

चूहे भगाने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करें | Chuhe ko kaise bhagaye

पुदीने का तेल (Peppermint Oil) : चूहों को पुदीने की तेज़ गंध बिल्कुल पसंद नहीं होती. रुई के फाहों पर पुदीने के तेल की 3-4 बूंदें डालकर चूहों के आने-जाने वाले रास्तों पर रखें.

नीम का तेल और नीलगिरी का तेल : इन दोनों तेलों की गंध भी चूहों को दूर भगाती है.तरीका: नीम और नीलगिरी के तेल को मिलाकर स्प्रे बोतल में डालें और घर के कोनों व चूहों के बिल के पास छिड़कें.

सरसों का तेल : सरसों के तेल की गंध चूहों को आकर्षित करती है, लेकिन इसे बेकिंग सोडा और सिरके के साथ मिलाकर बिस्किट पर लगाने से चूहों को असहज कर घर से बाहर भगाया जा सकता है.

बाज़ार में उपलब्ध उपाय, चूहे भगाने की दवा का नाम (दवा, स्प्रे और साउंड)

अगर घरेलू उपाय काम नहीं कर रहे हैं, तो आप इन आधुनिक तरीकों को आज़मा सकते हैं:

चूहे भगाने की दवा (Rat Poison | Chuhe bhagane ki Dawa):

बाज़ार में कई तरह के चूहे मारने के ज़हर (Poison) मिलते हैं, लेकिन इनका इस्तेमाल बच्चों और पालतू जानवरों से दूर, बहुत सावधानी से करना चाहिए. चूहे भगाने का स्प्रे: कुछ स्प्रे भी उपलब्ध हैं जिनमें तीखी रासायनिक गंध होती है, जो चूहों को कुछ समय के लिए दूर रखती है.

चूहे भगाने का साउंड (Ultrasonic Repellent | Chuhe bhagane ka sound):

कुछ इलेक्ट्रॉनिक मशीनें ऐसी आवाज़ (High-frequency sound) निकालती हैं जो सिर्फ चूहे सुन पाते हैं और वे परेशान होकर दूर भाग जाते हैं.

याद रखें: चूहे भगाने का मंत्र अगर कोई है, तो वह है सफ़ाई और निरंतरता. इन सभी उपायों को नियमित रूप से अपनाना ही सबसे बड़ा मंत्र है.

सबसे ज़रूरी काम: रोकथाम

चूहों को भगाने से ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें घर में आने ही न देना:

1. सील करें: घर के सभी बिलों, दीवारों के छेदों और दरवाज़ों के नीचे की दरारों को अच्छी तरह से बंद करें.

2. साफ़-सफ़ाई: रसोई को हमेशा साफ़ रखें. रात में कोई भी खाने का सामान खुला न छोड़ें.

चूहे भगाने के अन्य घरेलू उपाय | Chuhe Bhagane Ke Gharelu Upay

लहसुन और प्याज: इनके टुकड़े चूहों के प्रवेश स्थान पर रखें.

कपूर की टिकियां: घर के कोनों में रखें, चूहे वहां से भाग जाते हैं.

तेजपत्ता और काली मिर्च पाउडर: चूहों को इनकी गंध पसंद नहीं होती.

ये आसान तरीके अपनाकर आप हमेशा के लिए चूहों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)