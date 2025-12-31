साल 2026 में बहुत व्यस्त रहने वाला है टीम इंडिया का कार्यक्रम, कब और कहां होंगे मैच, जानें पूरा शेड्यूल

Team India Full Schedule in 2026: भारतीय क्रिकेट टीम के लिए साल 2026 काफी व्यस्त होने जा रहा है. 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी और एशियाई चैंपियनशिप जीती थी. टीम इंडिया 2026 की शुरुआत न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से करेगी. जबकि साल के आखिरी महीने में भारत को श्रीलंका के खिलाफ खेलना है. टीम इंडिया के लिए यह साल काफी व्यस्त रहने वाला है. फरवरी में जहां टीम इंडिया अपने वर्ल्ड कप के खिताब का बचाव करने उतरेगी तो ठीक उसके बाद आईपीएल का आयोजन हो रहा है और फिर उसके बाद इंग्लैंड का दौरा होगा. बीसीसीआई ने अभी तक सिर्फ इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज तक के लिए ही शेड्यूल का ऐलान किया है, लेकिन दिसंबर के अंत तक का कार्यक्रम लगभग तय है.

न्यूजीलैंड दौरे से होगी शुरुआत

न्यूजीलैंड के दौरे से भारत साल 2026 की शुरुआत करेगा. 11 जनवरी को तीन वनडे मैचों की सीरीज से इस दौरे की शुरुआत होगी फिर टीम इंडिया पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलेगी. टी20 सीरीज का शुरुआत 21 जनवरी से होगी और 31 जनवरी को आखिरी मैच खेला जाएगा. फिर टीम इंडिया के धुरंधर वर्ल्ड कप खिताब का बचाव करने उतरेंगे.

भारत का क्रिकेट कैलेंडर 2026 (पूरा शेड्यूल)

जनवरी 2026: न्यूजीलैंड का भारत दौरा

वनडे सीरीज

11 जनवरी: भारत बनाम न्यूजीलैंड - पहला वनडे, वडोदरा

14 जनवरी: भारत बनाम न्यूजीलैंड - दूसरा वनडे, राजकोट

18 जनवरी: भारत बनाम न्यूजीलैंड - तीसरा वनडे, इंदौर

टी20 सीरीज

21 जनवरी: पहला टी20, नागपुर

23 जनवरी: दूसरा टी20, रायपुर

25 जनवरी: तीसरा टी20, गुवाहाटी

28 जनवरी: चौथा टी20, विशाखापत्तनम

31 जनवरी: पांचवां टी20, तिरुवनंतपुरम

फरवरी–मार्च 2026: टी20 वर्ल्ड कप (भारत और श्रीलंका में)

ग्रुप मैच

7 फरवरी: भारत बनाम USA - मुंबई

12 फरवरी: भारत बनाम नामीबिया - दिल्ली

15 फरवरी: भारत बनाम पाकिस्तान - कोलंबो

18 फरवरी: भारत बनाम नीदरलैंड - अहमदाबाद

नॉकआउट (अगर क्वालिफाई किया)

21 फरवरी- 1 मार्च: सुपर-8 मुकाबले

5 मार्च: सेमीफाइनल - मुंबई

8 मार्च: फाइनल - अहमदाबाद

मार्च-मई 2026: आईपीएल 2026

जून 2026:

अफगानिस्तान का भारत दौरा होना है. इस दौरे पर 3 वनडे और 1 टेस्ट होगा. दौरे के लिए तारीख और वेन्यू की घोषणा अभी नहीं हुई है.

जुलाई 2026:

भारत का इंग्लैंड दौरा होगा. इंग्लैंड दौरे पर भारतीय टीम पांच टी20 अंतरराष्ट्रीय और तीन वनडे मैच खेलेगी.

टी20 सीरीज

1 जुलाई: पहला टी20 - चेस्टर-ले-स्ट्रीट

4 जुलाई: दूसरा टी20 - मैनचेस्टर

7 जुलाई: तीसरा टी20 - नॉटिंघम

9 जुलाई: चौथा टी20 - ब्रिस्टल

11 जुलाई: पांचवां टी20 - साउथैम्पटन

वनडे सीरीज

14 जुलाई: पहला वनडे - बर्मिंघम

16 जुलाई: दूसरा वनडे - कार्डिफ

19 जुलाई: तीसरा वनडे - लॉर्ड्स, लंदन

अगस्त 2026: भारत को दो टेस्ट के लिए श्रीलंका का दौरा करना है. इस दौरे के शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ है.

सितंबर 2026:

वहीं सितंबर में बांग्लादेश के खिलाफ तीन वनडे और तीन टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज प्रस्तावित है. अफगानिस्तान और भारत के बीच तीन टी20 मुकाबले खेले जाने हैं. इसके दौरे की तारीख और वेन्यू का ऐलान बाकी हैं.

इसके बाद भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक जापान के आइची और नागोया में आयोजित होने वाले एशियन गेम्स 2026 में अपने गोल्ड मेडल को डिफेंड करने की कोशिश करेगी. सितंबर में ही टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 वनडे और 5 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की सीरीज खेलेगी.

अक्टूबर-नवंबर 2026:

भारत का न्यूजीलैंड दौरा - 2 टेस्ट मैच, 3 वनडे मुकाबले

दिसंबर 2026

श्रीलंका का भारत दौरा - 3 वनडे मुकाबले, 3 टी20 मैच

