सलमान के घर बप्पा की धूम, गणपति पूजा में यूलिया वंतूर ने लूटी लाइमलाइट, गुलाबी सूट में जीता सबका दिल

हर साल की तरह इस बार भी बी-टाउन के सेलेब्स ने बप्पा को अपने घर बुलाया और सोशल मीडिया पर पूजा की तस्वीरें छा गईं. लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं भाईजान सलमान खान के घर हुई पूजा ने. 

गणपति पूजा में सलमान की रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर का देसी अंदाज
मुंबई में गणपति बप्पा का त्योहार मतलब, ढेर सारी भक्ति, ग्लैमर और स्टार्स की चकाचौंध का जबरदस्त कॉम्बिनेशन. हर साल की तरह इस बार भी बी-टाउन के सेलेब्स ने बप्पा को अपने घर बुलाया और सोशल मीडिया पर पूजा की तस्वीरें छा गईं. लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं भाईजान सलमान खान के घर हुई पूजा ने. वजह थी वहां पहुंचीं उनकी रूमर्ड गर्लफ्रेंड यूलिया वंतूर, जिन्होंने पिंक ट्रेडिशनल लुक में ऐसा जलवा बिखेरा कि फैंस भी बोले- 'वाह, बप्पा के आशीर्वाद के साथ तो आप और भी खूबसूरत लग रही हैं'.

गुलाबी लुक में यूलिया का जलवा 

यूलिया वंतूर ने अपने इंस्टा पर पूजा का वीडियो शेयर किया, जिसमें उनका ट्रेडिशनल लुक फैंस का दिल जीत ले गया. गुलाबी शरारा सूट, गोल्डन जरी वर्क, माथे पर टीका और खुले बाल…यूलिया ने एकदम देसी अंदाज में सबको इंप्रेस कर दिया. वीडियो में वो आरती करती दिखीं, सलमान की बहनों के साथ फोटो खिंचवाई और बप्पा का प्रसाद यानी लड्डू भी एंजॉय किया. इंस्टा पर ये वीडियो वायरल हो गया है और लोग कमेंट्स में दिल, आग और बप्पा वाले इमोजी बरसा रहे हैं.

यूलिया और सलमान का कनेक्शन 

अब बात करते हैं सलमान खान और यूलिया के बॉन्ड की. भले ही दोनों ने कभी खुलकर अपने रिश्ते पर कुछ नहीं कहा, लेकिन हर त्योहार, हर पार्टी और हर फैमिली फंक्शन में यूलिया का सलमान के साथ नजर आना बहुत कुछ कह देता है. यही वजह है कि लोग उन्हें भाईजान की ‘रूमर्ड लेडी लव' कहकर बुलाते हैं.

कौन हैं यूलिया वंतूर? 

रोमानिया से आईं यूलिया वहां की जानी-मानी मॉडल और एक्ट्रेस रह चुकी हैं. वो न्यूज प्रेजेंटर भी रह चुकी हैं और डांसिंग विद द स्टार्स जैसे शो को होस्ट कर चुकी हैं. बॉलीवुड में भी उनका कनेक्शन सलमान से ही जुड़ा. सुल्तान, रेस 3 और राधे जैसी फिल्मों में वो नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा यूलिया एक अच्छी सिंगर भी हैं और हिंदी, इंग्लिश व रोमानियन तीनों भाषाओं में गाने गाती हैं.

Salman Khan, Ganpati Celebration, Ganpati Puja, Iulia Vantur, Ganesh Chaturthi 2025
