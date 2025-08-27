मगरमच्छ ने एकसाथ 4 शेरों से ले लिया पंगा, किसी ने पकड़ी पूंछ किसी ने जबड़ा और खूब पटका, देखिए आगे क्या हुआ ?

Lions Attack on a Crocodile: सोशल मीडिया पर खतरनाक जानवरों की लड़ाई के वीडियो खूब देखें होंगे आपने. कई बार तो ऐसे वीडियो देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं. कुछ वीडियो ऐसे भी होते हैं, जिन्हें कमज़ोर दिल वाले तो देख ही नहीं सकते. ऐसा ही एक वीडियो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक मगरमच्छ 4 शेरों के साथ एकसाथ भिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है. शेरों के सामने जिस तरह से मगरमच्छ ने हिम्मत दिखाई है, वो देखकर तो कोई भी हैरान रह जाएगा.

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि मगरमच्छ को अकेला देख चारों शेर एकसाथ उसपर अटैक कर देते हैं. मगरमच्छ बेचारा कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता और बड़ा सा मुंह खोलकर उन्हें ही काटने की कोशिश करता है. लेकिन, उसे अकेला देखकर तो कोई भी यह समझ जाएगा कि उन चारों के सामने वह ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है.

वीडियो की शुरुआत में आप देखेंगे कि अकेला मगरमच्छ काफी देर तक शेरों को कड़ी टक्कर देता है. लेकिन 22 सेकंड तक लड़ने के बाद एक शेर उसे अपने शिकंजे में कस लेता है और फिर उन चारों शेरों की पार्टी शुरु हो जाती है. मगरमच्छ आकार में भी उन शेरों के सामने काफी छोटा होता है. लेकिन, इसके बावजूद आखिरी सांस तक लड़ने की उसकी हिम्मत लोग काफी इंप्रेस हो जाते हैं और कमेंट में उसकी तारीफ कर रहे हैं.

इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @latestkruger नाम के पेज से शेयर किया गया है. वीडियो के साथ कैप्शन में लिखा है- चार शेरों ने ज़िंदा मगरमच्छ को निगलने की कोशिश की. शिंगवेड्जी के पास, भारी भोजन के बाद पानी पीने के लिए जाते समय, इस युवा नर शेर के पास अभी भी मिठाई खाने की जगह थी. तभी उसकी नज़र एक भटकते हुए शेर पर पड़ी.

इसके तुरंत बाद, बाकी शेरों ने भी मगरमच्छ पर अटैक कर दिया और उन्होंने मिलकर मगरमच्छ को निगलने की कोशिश की. इस रील को अबतक 5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 15 हज़ार से ज्यादा लोग इसे लाइक कर चुके हैं. लोग वीडियो पर ढेरों कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- प्रकृति अपने अस्तित्व के लिए कुछ भी करती है, इसमें कोई दुख की बात नहीं है. अगर वे शेर पानी में होते तो वो खुद ही शिकार बन जाते. यही संतुलन बनाए रखता है. दूसरे यूजर ने लिखा- मगरमच्छ ने कम से कम कोशिश तो की.

