विज्ञापन
विशेष लिंक

ऑफिस में Bang Bang पर शख्स का जबरदस्त डांस वायरल, Video देख ऋतिक रोशन ने कर दी खास डिमांड

ऑफिस में ऋतिक रोशन के गाने Bang Bang पर अंकित द्विवेदी का धमाकेदार डांस वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. 90 लाख से ज्यादा व्यूज, Video देख ऋतिक रोशन ने कर दी खास डिमांड.

Read Time: 3 mins
Share
ऑफिस में Bang Bang पर शख्स का जबरदस्त डांस वायरल, Video देख ऋतिक रोशन ने कर दी खास डिमांड
Bang Bang पर शख्स का जबरदस्त डांस वायरल

Bang Bang Dance Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपने ऑफिस में बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन के हिट गाने ‘Bang Bang' पर शानदार डांस करता नजर आ रहा है. इस वीडियो ने इंटरनेट यूजर्स का दिल जीत लिया है और लोग खुद ऋतिक रोशन से इसे देखने की अपील की. इतना ही नहीं, एक्टर ने डांस वीडियो देख भी लिया और कमेंट कर एक खास डिमांड भी की है, जो आपको आगे पता चलेगी.

ऑफिस बना डांस फ्लोर

इंस्टाग्राम पर अंकित द्विवेदी नाम के यूजर द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में वह अपने सहकर्मियों के सामने एनर्जी से भरपूर डांस करते दिख रहे हैं. उनके स्टेप्स बिल्कुल सटीक हैं और उनका जोश देखने लायक है. आसपास मौजूद ऑफिस के लोग तालियां बजाते, वीडियो रिकॉर्ड करते और उनका हौसला बढ़ाते नजर आते हैं.

देखें Video:

कैप्शन ने जीता दिल

अंकित ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, क्या @hrithikroshan सर को यह पसंद आएगा? वहीं वीडियो पर लिखा टेक्स्ट था- एक ऐसा व्यक्ति जिसने कॉर्पोरेट नौकरी के लिए अपने जुनून को खत्म कर दिया. इस लाइन ने खासतौर पर कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स को भावुक कर दिया.

1 करोड़ से ज्यादा व्यूज

इस वीडियो को अब तक 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और हजारों लोग कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, जिम्मेदारियां कई कुर्बानियां मांगती हैं, फिर भी जो है उसके लिए शुक्रगुजार रहना चाहिए. दूसरे यूजर ने ऋतिक रोशन को टैग करते हुए कहा- सर, आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए.

ऋतिक ने Video देख की ये डिमांड

सोशल मीडिया पर जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, ऋतिक रोशन ने भी वीडियो देखा और वीडियो पर कमेंट किया है. कमेंट करते हुए ऋतिक रोशन ने लिखा- मुझे ये स्टेप्स सिखाओ. एक्टर का कमेंट आते ही वीडियो और तेजी से वायरल हो रहा है.

यह भी पढ़ें: 200-300 ग्राहक लौटे खाली हाथ... 31 दिसंबर की रात अंगूर बन गए ‘सोना', जानिए क्या है 12 Grapes Ritual?

7 महीने की जंग, रहस्यमयी मधुमक्खियां और बड़े नेता की मौत! 2026 को लेकर नास्त्रेदमस की डरावनी भविष्यवाणियां

इंडियन रेलवे ने खास अंदाज़ में किया नए साल का स्वागत, रात के 12 बजे स्टेशन का नज़ारा खड़े कर देगा रोंगटे!

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bang Bang Dance Video, Hrithik Roshan, Viral Dance Video
Get App for Better Experience
Install Now