High Blood Sugar Symptoms: अगर बार-बार अंडरवियर पर चींटियां लग रही हैं और धोने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो ये किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है. आइए जानते हैं कैसे.

आज का सवाल: क्या अंडरवियर पर लाल चींटियां आना डायबिटीज और हाई ब्लड शुगर लेवल का संकेत है? जानिए
Red ants on Underwear Diabetes Sign: ये एक गंभीर स्वास्थ्य संकेत हो सकता है.

High Blood Sugar Signs: अगर आपके अंडरवियर पर बार-बार लाल चींटियां आ रही हैं, यहां तक कि गर्म पानी से धोने के बाद भी, तो यह एक ऐसा संकेत हो सकता है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कई लोग इस अनुभव को मजाक या अजीब घटना समझते हैं, लेकिन इसके पीछे एक गंभीर स्वास्थ्य संकेत छिपा हो सकता है, डायबिटीज़ या हाई ब्लड शुगर. आइए यहां आसान भाषा में समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्या यह सच में डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए.

चींटियां और शुगर का कनेक्शन

चींटियां खासतौर पर मीठी चीजों की तरफ आकर्षित होती हैं. अगर आपके पेशाब (urine) में ग्लूकोज़ की मात्रा ज्यादा है, तो वह चींटियों को आकर्षित कर सकती है. यह स्थिति आमतौर पर तब होती है जब शरीर में ब्लड शुगर बहुत ज्यादा होता है और किडनी उसे पेशाब के जरिए बाहर निकालने लगती है. इसे मेडिकल भाषा में Glycosuria  कहा जाता है.

इसलिए अगर आपके अंडरवियर पर बार-बार लाल चींटियां आ रही हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके पेशाब में शुगर है, जो डायबिटीज़ का लक्षण हो सकता है.

संभावित कारण और संकेत

  • पेशाब में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होना डायबिटीज के मरीजों में पेशाब में शुगर आना आम बात है. यह चींटियों को आकर्षित करता है.
  • गर्म पानी से धोने के बाद भी चींटियां आना इसका मतलब है कि पेशाब में शुगर की मात्रा लगातार बनी हुई है.
  • लाल चींटियां खासतौर पर मीठी चीजों की तरफ जाती हैं अगर सिर्फ लाल चींटियां आ रही हैं, तो यह मीठे तत्व की मौजूदगी का संकेत हो सकता है.

अन्य लक्षणों पर ध्यान दें बार-बार प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, थकान, वजन कम होना, ये सब डायबिटीज़ के आम लक्षण हैं.

क्या करें?

  • ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं सबसे पहला कदम है कि आप किसी लैब में जाकर फास्टिंग और पोस्ट-प्रैंडियल ब्लड शुगर टेस्ट करवाएं.
  • डॉक्टर से सलाह लें अगर रिपोर्ट में शुगर हाई आती है, तो डॉक्टर से मिलकर सही इलाज शुरू करें.
  • डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल बदलें हेल्दी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और समय पर दवाइयां बहुत जरूरी हैं.
  • हाइजीन का ध्यान रखें अंडरवियर को अच्छी तरह धोएं और सुखाएं. लेकिन, याद रखें अगर पेशाब में शुगर है तो सिर्फ धोने से चींटियां नहीं जाएंगी.

ध्यान रखें

चींटियां आना कोई पक्का डायग्नोसिस नहीं है, लेकिन यह एक संकेत जरूर है. इसे हल्के में न लें. कई बार शरीर हमें ऐसे संकेत देता है जो मेडिकल टेस्ट से पहले ही चेतावनी दे सकते हैं.

अगर आपके अंडरवियर पर बार-बार लाल चींटियां आ रही हैं, तो यह डायबिटीज़ या हाई ब्लड शुगर का संकेत हो सकता है. तुरंत ब्लड टेस्ट करवाएं और डॉक्टर से सलाह लें. समय पर पहचान और इलाज से आप बड़ी बीमारी को टाल सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

