भारत में जमकर बिक रहे खाने वाले अंडरवियर, जानें ये क्या होते हैं और इन्हें क्यों खरीद रहे हैं लोग

रोजमर्रा की जिंदगी में हम कई ऐसी चीजें देखते और सुनते हैं, जिनसे हमारा दिमाग हिल जाता है. कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, जिन्हें सुनकर पहली बार में यकीन ही नहीं होता है कि ये वाकई मुमकिन है. ऐसी ही एक चीज आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं और जो भी ये सुनता है, उसे लगता है कि ऐसा भला कैसे हो सकता है. दरअसल हम यहां खाने वाले यानी Edible अंडरवियर की बात कर रहे हैं, जिन्हें पहना भी जा सकता है और खाया भी जा सकता है. आइए जानते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं और इसका मार्केट कितना बड़ा है.

क्या होते हैं Edible अंडरवियर?

सबसे पहले ये जान लेते हैं आखिर ये खाने वाले अंडरवियर क्या होते हैं. दरअसल इन्हें बनाने की भी एक कहानी है. पहली बार इसे कैंडी पैंट्स के नाम से बनाया गया. कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने सबसे पहले इसे बनाया था और धीरे-धीरे ये पॉपुलर होने लगा. इन अंडरवियर्स को शुगर और स्टार्च से बनाया जाता है. इसके अलावा इनमें ग्लिसरीन और आर्टिफिशियल फ्लेवर डाले जाते हैं. ये अंडरवियर कंडोम की तरह कई अलग-अलग फ्लेवर में आते हैं.

कौन करता है इस्तेमाल?

लोग सेक्सुअल डिजायर पूरी करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं. इन्हें पहना जा सकता है और इसके बाद इसे दांतों से काटकर खाया जाता है. कई शॉपिंग वेबसाइट्स पर आज ये Edible अंडरवियर बिक रहे हैं और लोग इनका खूब इस्तेमाल भी कर रहे हैं.

भारत में बड़ा मार्केट

भले ही आपने इसके बारे में पहली बार सुना हो, लेकिन भारत में Edible अंडरवियर का मार्केट लगातार बड़ा होता जा रहा है. सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर तान्या जो डॉक्टर क्यूटरस के नाम से मशहर हैं, उन्होंने इसे लेकर जानकारी दी थी. उन्होंने एक पॉडकास्ट में बताया था कि भारत इस तरह के अंडरवियर का सबसे बड़ा बाजार है. भारत के ओडिशा और झारखंड में सबसे ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करते हैं.

क्या हो सकता है नुकसान?

डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे Edible अंडरवियर भले ही आज मार्केट में मिल रहे हों, लेकिन इनका इस्तेमाल करना खतरनाक भी हो सकता है. ये काफी अनहाईजीनिक हो सकता है और इससे इंफेक्शन का खतरा होता है. Edible अंडरवियर में मौजूद शुगर से भी यीस्ट इंफेक्शन का खतरा रहता है.