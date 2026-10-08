करोड़ों के फ्लैट और लाखों में किराया... लड़की ने दिखाई मुंबई की सोसायटी की हकीकत, बोली- ऐसा मत करो

Viral Video: मुंबई में रहने वाली रुचि दुबे की इंस्टग्राम रील वायरल हो रही है. इसमें वो अपनी आलीशान सोसायटी में टहलते हुए युवाओं को सलाह दे रही है. इस रील में रुचि अपनी सोसायटी के उन कोनों को दिखाती हैं, जो बिल्कुल सूने पड़े हैं. वह कहती हैं, "यह बहुत बड़ी सोसायटी है जहां फ्लैटों की कीमत करोड़ों में है और किराया लाखों में है. लेकिन यहां रात में कोई नहीं दिख रहा. पूरा पार्क खाली है, लाइटें बंद हैं और पार्किंग में एक इंसान तक नहीं है, क्योंकि कल सुबह सबको काम पर जाना है."

करोड़ों खर्च लेकिन जिंदगी के मजे नहीं ले रहे लोग

यही इस शानदार जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास है. रुचि ने इसी बात पर चोट की है कि जिस इंसान ने करोड़ों रुपये लगाकर यह आशियाना खरीदा है, उसके पास ही यहां की सुविधाओं का आनंद लेने का वक्त नहीं है. वो चौबीसों घंटे सिर्फ नौकरी और ईएमआई के चक्कर में पिसा जा रहा है. इस शांत रात, इस खूबसूरत नजारे और खुली हवा में टहलने का सुख सिर्फ वही ले पा रहा है जिसके सिर पर ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं है.



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लोन चुकान में निकाल देते हैं जवानी

आजकल के युवा बहुत कम उम्र में भारी-भरकम होम लोन ले लेते हैं. नतीजा यह होता है कि जिंदगी के सबसे बेहतरीन 20-30 साल यानी अपनी पूरी जवानी वे सिर्फ लोन चुकाने में निकाल देते हैं. रुचि की सलाह साफ है कि कोई भी बड़ा वित्तीय फैसला लेने या घर खरीदने की अंधी दौड़ में शामिल होने से पहले ठंडे दिमाग से सोचें, ताकि बाद में पछताना न पड़े.



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