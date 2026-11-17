Kanpur-Anand Vihar Daily Express (14153/14154): उत्तर प्रदेश के कानपुर और देश की राजधानी दिल्ली के बीच आवाजाही करने वाले लाखों रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. दरअसल, भारतीय रेलवे ने दोनों प्रमुख शहरों के बीच एक नई डेली एक्सप्रेस ट्रेन गाड़ी संख्या 14153/14154 का संचालन शुरू कर दिया है. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 16 नवंबर को इस नई रेल सेवा का शुभारंभ किया. ओवरनाइट सफर की सुविधा देने वाली यह ट्रेन महज 8 घंटे में 428 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और रास्ते में 8 प्रमुख स्टेशनों पर रुकेगी. रेलवे की ओर से जारी समय-सारिणी में पूरी जानकारी है.

यह ट्रेन दोनों दिशाओं से रोजाना चलेगी, जिससे नौकरीपेशा लोगों, छात्रों और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी. कानपुर-आनंद विहार डेली एक्सप्रेस ट्रेन प्रतिदिन रात 8:40 बजे कानपुर सेंट्रल से प्रस्थान करेगी और अगली सुबह 4:50 बजे आनंद विहार टर्मिनल पहुंचेगी. वापसी में यह ट्रेन रोजाना रात 11:25 बजे आनंद विहार टर्मिनल से रवाना होगी और अगली सुबह 7:25 बजे कानपुर सेंट्रल पहुंचेगी.

आधुनिक LHB कोच से लैस है ट्रेन

यात्रियों की सुरक्षा और आरामदायक सफर को ध्यान में रखते हुए इस ट्रेन में आधुनिक LHB यानी लिंक हॉफमैन बुश कोच लगाए गए हैं. ट्रेन में हर वर्ग के यात्रियों के लिए जनरल, स्लीपर, थर्ड एसी , सेकंड एसी और फर्स्ट एसी श्रेणी के डिब्बे उपलब्ध कराए गए हैं.

इन 8 स्टेशनों पर होगा ठहराव, देखें पूरा टाइम-टेबल

कानपुर सेंट्रल से आनंद विहार टर्मिनल (14153) के बीच यह ट्रेन कुल 8 स्टेशनों पर 2-2 मिनट के लिए ठहरेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 14154 भी इन्हीं स्टेशनों पर रुकेगी.

स्टेशन का नाम आगमन प्रस्थान ठहराव कानपुर सेंट्रल रात 8:40 बजे प्रारंभिक स्टेशन फफूंद रात 9:40 बजे रात 9:42 बजे 2 मिनट इटावा जंक्शन रात 10:38 बजे रात 10:40 बजे 2 मिनट टूंडला जंक्शन रात 12:15 बजे रात 12:17 बजे 2 मिनट हाथरस जंक्शन रात 12:45 बजे रात 12:47 बजे 2 मिनट अलीगढ़ जंक्शन रात 1:33 बजे रात 1:35 बजे 2 मिनट खुर्जा जंक्शन रात 2:05 बजे रात 2:07 बजे 2 मिनट दादरी रात 2:50 बजे रात 2:52 बजे 2 मिनट गाजियाबाद जंक्शन सुबह 3:56 बजे सुबह 3:58 बजे 2 मिनट आनंद विहार टर्मिनल सुबह 4:50 बजे अंतिम स्टेशन

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इस ट्रेन से यात्रा करने की इच्छा रखने वाले सभी यात्रियों से रेलवे ने अपील की है कि टिकट बुकिंग या यात्रा शुरू करने से पहले यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट IRCTC या NTES ऐप पर ट्रेन की ताजा स्थिति और समय-सारिणी की पुष्टि जरूर कर लें.

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