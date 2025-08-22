जंगल में अफ्रीकन ट्राइब के साथ रहती मिली लापता हुई महिला, लेने पहुंची पुलिस से तो कही ऐसी बात, लोग रह गए दंग

टेक्सास की एक महिला, जो काफी समय से लापता थी, स्कॉटलैंड के जेडबर्ग के जंगलों में एक स्वघोषित "खोई हुई अफ़्रीकी जनजाति" यानी लॉस्ट अफ्रीकन ट्राइब के साथ रहते हुए पायी गई. ब्रिटेन स्थित मीडिया समूह SWNS ने बारे में जानकारी साझा की है. कुबाला साम्राज्य के नाम से जाने जाने वाले इस समूह का नेतृत्व कोफ़ी ओफ़े (राजा एथेने) और जीन गाशो (रानी नंदी) कर रहे हैं, जिनका दावा है कि वे 400 साल पहले उनके पूर्वजों से कथित तौर पर छीनी गई पैतृक जमीन को वापस ले रहे हैं.

कौरा टेलर के रूप में पहचानी गई यह महिला अब समूह में अस्नात नाम से जानी जाती है. एक वीडियो मैसेज में, उसने कहा, "ब्रिटिश अधिकारियों, ज़ाहिर है कि मैं लापता नहीं हूं. मुझे अकेला छोड़ दो. मैं एक वयस्क हूं, कोई असहाय बच्ची नहीं."

कुबाला साम्राज्य के बारे में..

कुबाला साम्राज्य बाइबिल के राजा डेविड के वंशज होने का दावा करता है और स्थानीय नियमों के बजाय दैवीय कानून की अपनी व्याख्या का पालन करते हुए, ऑफ-ग्रिड रहता है. उन्हें बेदखली के नोटिस मिले हैं और हमलों की सूचना मिली है, जिसमें एक घटना में एक तंबू में आग लगा दी गई थी.

समूह ने कहा कि उन्हें बेदखली के नोटिस दिए गए हैं और एक हमले में उन्हें निशाना बनाया गया है जिसमें किसी ने उनके एक तंबू में आग लगा दी थी. हालांकि वे "स्थानीय कानूनों को नहीं मानते", लेकिन आउटलेट के अनुसार, उनका कहना है कि वे केवल अपने ईश्वर, जिनका नाम यहोवा है, उनके ही नियमों का पालन करते हैं.

प्रकृति से जुड़े होने का दावा

राजा एथेने ने आउटलेट को बताया, "हम एक बहुत ही सादा जीवन जीते हैं. हम प्रकृति से जुड़ते हैं. हम अपने आस-पास के पेड़ों से जुड़ते हैं. हम हर सुबह ज़मीन से जुड़े होते हैं. हम झरने के पानी में स्नान करते हैं. हम भोजन, आश्रय और कपड़ों के लिए हर दिन सृष्टिकर्ता पर निर्भर रहते हुए एक सादा जीवन जी रहे हैं. हम बिना दीवारों वाले तंबू में रहते हैं, लेकिन हम किसी से नहीं डरते, क्योंकि हमें सृष्टिकर्ता, यहोवा का संरक्षण प्राप्त है."

