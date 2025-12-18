3 साल की उम्र में लापता हुई बच्ची, 43 साल बाद पुलिस ने बताया ऐसा सच, पैरों तले खिसक गई ज़मीन

ज़िंदगी कभी-कभी ऐसा मोड़ लेती है, जिसकी कल्पना भी मुश्किल होती है. एक महिला, जो खुद को पूरी तरह जानती-समझती थी, एक दिन अचानक यह जानकर सन्न रह गई कि वह पिछले 43 सालों से एक लापता इंसान की तरह जी रही थी. यह कहानी है मिशेल मैरी न्यूटन की, जिसे उसकी ही मां ने बचपन में अगवा कर लिया था.

3 साल की बच्ची और अचानक गायब होने की कहानी

साल 1983 में केंटकी में रहने वाली 3 साल की मिशेल न्यूटन अचानक लापता हो गई. उसकी मां डेबरा न्यूटन ने पति जोसेफ न्यूटन से कहा कि वह काम के सिलसिले में बेटी को लेकर जॉर्जिया जा रही है और बाद में परिवार को वहीं बुला लेगी. शुरुआत में मां ने पति से संपर्क बनाए रखा, लेकिन कुछ समय बाद वह पूरी तरह गायब हो गई.जब पिता जॉर्जिया पहुंचा, तो न मां मिली और न ही बेटी.

नाम बदला और नई ज़िंदगी शुरू की

इस मामले में डेबरा न्यूटन को अभिभावक अपहरण के मामलों में वांछित घोषित किया गया. उसने नया नाम अपनाया, दोबारा शादी की और फ्लोरिडा में पूरी तरह नई ज़िंदगी बसा ली. कुछ सालों बाद केस ठंडे बस्ते में चला गया, लेकिन 2016 में परिवार के एक सदस्य की पहल पर मामले को फिर से खोला गया.

तुम वो नहीं हो, जो खुद को समझती हो...

अब 46 साल की हो चुकी मिशेल के लिए वह दिन किसी झटके से कम नहीं था, जब पुलिस उसके दरवाज़े पर पहुंची. अधिकारियों ने उससे कहा, तुम वो नहीं हो, जो खुद को समझती हो. तुम मिशेल मैरी न्यूटन हो और 43 साल से लापता हो. मिशेल को पहली बार एहसास हुआ कि वह खुद एक पीड़िता है और उसने अपनी असली पहचान, परिवार और बचपन सब कुछ खो दिया था.

सुराग, गिरफ़्तारी और भावुक मिलन

एक गुप्त सूचना के बाद पुलिस फ्लोरिडा के मेरियन काउंटी पहुंची, जहां डेबरा न्यूटन को गिरफ़्तार कर लिया गया. उसे केंटकी लाया गया है, जहां उस पर अभिरक्षा में हस्तक्षेप का गंभीर आरोप है. वहीं मिशेल की अपने पिता से दोबारा मुलाकात हुई. मिशेल का कहना है कि वह अपने माता-पिता दोनों का साथ देना चाहती है और चाहती है कि यह कहानी अब किसी तरह सुलझे ताकि सभी आगे बढ़ सकें.

43 साल बाद अधूरी कहानी को मिला अंत

यह मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि पहचान, रिश्तों और अधूरी ज़िंदगी के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश है. 43 साल बाद एक लापता बच्ची को उसकी सच्चाई मिली, लेकिन उसके साथ कई सवाल और भावनात्मक घाव भी सामने आ गए.

