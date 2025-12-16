विज्ञापन
कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली से अचानक गायब हुईं 75 साल की सायरा बानो, 48 घंटे में नहीं मिला कोई सुराग

बुजुर्ग महिला ने परिजनों ने दिल्ली के कमला मार्केट थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया है. दिल्ली पुलिस के साथ कांग्रेस नेता भी, बिना पहचान दस्तावेजों और केवल ₹100 के साथ लापता हुई बुजुर्ग महिला की तलाश कर रहे हैं.

कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली से अचानक गायब हुईं 75 साल की सायरा बानो, 48 घंटे में नहीं मिला कोई सुराग
दिल्ली रामलीला मैदान: कांग्रेस की 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली से 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला लापता, कोटा कैथून से आई थीं
NDTV Reporter

Rajasthan News: देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 दिसंबर को आयोजित हुई कांग्रेस की विशाल 'वोट चोर गद्दी छोड़' रैली से एक हृदय विदारक मामला सामने आया है. राजस्थान के कोटा जिले के कैथून कस्बे की 75 वर्षीय बुजुर्ग कांग्रेसी कार्यकर्ता सायरा बानो रैली के दौरान भीड़ में बिछड़ने के बाद लापता हो गई हैं. बुजुर्ग महिला की गुमशुदगी की खबर मिलते ही उनके परिजन तुरंत कैथून से दिल्ली पहुंचे हैं और अब दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर उनकी तलाश कर रहे हैं.

कैसे बिछड़ीं सायरा बानो?

सायरा बानो अपने गृह नगर कैथून से महिला कार्यकर्ताओं के एक समूह के साथ विशेष रूप से रैली में भाग लेने के लिए दिल्ली आई थीं. यह दल पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस नेता आईना महक के नेतृत्व में बस से दिल्ली पहुंचा था. परिजनों और साथ आई महिलाओं के अनुसार, रामलीला मैदान में बहुत ज्यादा भीड़ के कारण सायरा बानो का ग्रुप से संपर्क टूट गया. आशंका है कि वह रैली समाप्त होने के आसपास या उससे पहले ही रामलीला मैदान क्षेत्र में कहीं बिछड़ गईं. बुजुर्ग महिला के भतीजे अशफाक और अन्य परिजन तुरंत दिल्ली पहुंचे. उन्होंने रामलीला मैदान के आस-पास स्वयं तलाश की और फिर दिल्ली के कमला मार्केट थाने में सायरा बानो की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई.

'मैंने मना किया, परिजन नहीं माने'

कैथून की पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आईना महक ने कहा, 'जब कैथून से बसें दिल्ली के लिए रवाना हो रही थीं, तभी मैंने परिजनों और स्थानीय महिलाओं से बुजुर्ग सायरा बानो को न ले जाने के लिए मना किया था. मेरा अनुमान था कि रैली में बहुत भीड़ रहेगी, जिससे उनके बिछड़ने या असहज होने का खतरा था. इसके बावजूद, परिजन और स्थानीय महिलाएं उन्हें बस में बैठाकर ले गईं.' उन्होंने यह भी बताया कि रैली में शामिल होने से पहले समूह की कुछ महिलाएं दिल्ली के जामा मस्जिद क्षेत्र में घूमने भी गई थीं. रैली में शामिल होने के दौरान ही सायरा बानो लापता हुईं.

'सायरा बानो के पास सिर्फ 100 रुपये'

बुजुर्ग महिला की तलाश में सबसे बड़ी मुश्किल उनके पास पहचान के दस्तावेजों का न होना है. सायरा बानो का आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र साथ आई महिलाओं के पास ही रह गए थे. साथ आई महिलाओं ने बताया कि वह घर से कुल ₹200 लेकर चली थीं. जामा मस्जिद के ऑटो किराए में ₹100 खर्च होने के बाद, उनके पास अब सिर्फ ₹100 की राशि बची है. दस्तावेजों और सीमित नकदी की कमी के कारण उन्हें खोजने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने में पुलिस को अधिक मशक्कत करनी पड़ रही है.

पुलिस और कांग्रेस नेता कर रहे तलाश

NDTV से बातचीत में आईना महक ने बताया कि बाकी सभी कार्यकर्ताओं को बसों से वापस कैथून रवाना कर दिया गया है, लेकिन वह और सायरा बानो के परिजन दिल्ली में रुककर लगातार तलाश कर रहे हैं. रामलीला मैदान और आस-पास के इलाकों में बुजुर्ग महिला के फोटो बांटे गए हैं. दिल्ली पुलिस की मदद से क्षेत्र के सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे हैं ताकि उनके आखिरी संभावित ठिकाने का पता चल सके. दिल्ली पुलिस और परिजन अपील कर रहे हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति को सायरा बानो के बारे में कोई जानकारी मिलती है, तो वह तुरंत कमला मार्केट थाने या उनके परिजनों से संपर्क करे.

