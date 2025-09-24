मेरा भाई जेल जा रहा है...कटघरे में खड़े भाई की शख्स ने बना दी रील, वायरल हुआ Video, लोगों ने दिल खोलकर दी बधाई

आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो किसी की जिंदगी बदल सकते हैं. ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स कोर्टरूम के कटघरे में खड़े ‘भाई' की रील बनाता नजर आया. वीडियो अपलोड होते ही इंटरनेट पर छा गया और बिना वजह समझे ही लोगों ने जमकर बधाइयों की झड़ी लगा दी.

रील का अनोखा कॉन्सेप्ट

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कोर्ट जैसी जगह पर एक शख्स कटघरे में खड़ा है और दूसरा शख्स मोबाइल कैमरा ऑन करके रील शूट कर रहा है. बैकग्राउंड में फिल्मी गाना डाला गया है, जिससे वीडियो और भी ज्यादा ड्रामेटिक लगने लगा. इस वीडियो को इंस्टाग्राम पर @sobrati_lala नाम के यूजर ने शेयर किया है. वीडियो के ऊपर टेक्सट पर लिखा है- मेरा भई जेल जा रहा है. इस वीडियो को अबतक 1 करोड़ 44 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

देखें Video:

लोगों की गलतफहमी

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, यूजर्स ने इसे किसी रियल केस या सुनवाई का सीन मान लिया. कई लोगों ने कमेंट में “बधाई हो भाई, छूट गए” और “शेर आखिर बाहर आ ही गया” जैसे मैसेज लिख डाले. मजे की बात यह है कि असलियत सिर्फ एक रचनात्मक रील थी, न कि कोई कोर्ट का मामला. लोगों को वीडियो इतना रियल लगा कि कमेंट सेक्शन बधाइयों और इमोजी से भर गया. कुछ यूजर्स ने हंसते हुए कहा कि बिना सच्चाई जाने इंटरनेट पर लोग किसी भी चीज़ को ट्रेंड बना देते हैं. वहीं कुछ ने इसे “ओवर एक्टिंग का शानदार उदाहरण” बताया.

यह वीडियो इस बात की मिसाल है कि आज की डिजिटल दुनिया में कंटेंट बनाना जितना आसान है, उतना ही लोग बिना वजह जाने उसे सच मान बैठते हैं. कटघरे वाली यह रील अब सिर्फ मजेदार कंटेंट ही नहीं बल्कि इंटरनेट पर फेक समझदारी का उदाहरण भी बन गई है.

