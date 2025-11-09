जीवों की दुनिया का 'बाहुबली', खौलते पानी में डाल दोगे तो भी रहेगा जिंदा, ये है सबसे शक्तिशाली जीव

Most Toughest Creature On Earth: अगर आप सोचते हैं कि इंसान सबसे मजबूत प्राणी है, तो जरा ठहरिए. धरती पर एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो हमारे सारे साइंस के नियमों को मात दे देता है. इसे कहते हैं टार्डिग्रेड (Tardigrade) या प्यार से 'वॉटर बीयर'... नाम सुनने में भले प्यारा लगे, लेकिन इसकी ताकत देखकर वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं.

उबलते पानी से लेकर बर्फ तक…हर जगह जिंदा (earth toughest creature)

जहां इंसान 40 डिग्री तापमान में परेशान हो जाता है, वहीं ये छोटा-सा जीव 300°F (करीब 150°C) तक का तापमान झेल जाता है. इतना ही नहीं, इसे चाहे खौलते पानी में डाल दो, ज्वालामुखी की राख में छोड़ दो या अंतरिक्ष की ठंड में फेंक दो, ये मरता नहीं. 2007 में वैज्ञानिकों ने जब हजारों टार्डिग्रेड्स को एक सैटेलाइट के जरिए स्पेस में भेजा, तो सबको लगा कि लौटने पर ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा. जब स्पेसक्राफ्ट वापस आया, तो टार्डिग्रेड्स जिंदा थे और हैरानी की बात तो ये कि कुछ ने अंडे भी दे रखे थे.

सूखने पर भी नहीं मरता, पानी मिलते ही 'फिर जिंदा' (study about world toughest animals)

ये जीव ज्यादातर गीली मिट्टी या मॉस (काई) में पाया जाता है. जब पानी सूख जाता है, तो इसका शरीर 'स्लीप मोड' में चला जाता है. वैज्ञानिक इसे क्रिप्टोबायोसिस (Cryptobiosis) कहते हैं यानी बिना पानी, बिना ऑक्सीजन भी सालों तक जिंदा रहना, जैसे ही दोबारा नमी मिलती है, ये अपनी कोशिकाओं को पानी से भरकर फिर से जिंदा हो उठता है.

'पैरामैक्रोबियोटस' जीन: मौत से बचाने वाली ढाल (tardigrades survive in uv radiation)

टार्डिग्रेड के शरीर में पाया गया 'पैरामैक्रोबियोटस' नाम का जीन इसे यूवी किरणों और रेडिएशन से बचाता है. ये जीन हानिकारक अल्ट्रावॉयलेट किरणों को सोखकर उन्हें नीली रोशनी में बदल देता है, यानी नुकसान पहुंचाने से पहले ही खतरे को बेअसर कर देता है. शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर ये जीन दूसरे जीवों में ट्रांसफर कर दिया जाए, तो शायद वे भी ऐसे एक्सट्रीम हालातों में जिंदा रह सकें.

धरती का सबसे स्ट्रॉन्ग जीव (strongest animal on earth)

टार्डिग्रेड्स को वैज्ञानिक धरती का 'सबसे मजबूत जीव' मानते हैं. ये वो प्राणी है जो न रेडिएशन से डरता है, न आग से, न ठंड से. मानो खुद नेचुरल 'सुपरपावर' लेकर पैदा हुआ हो.

