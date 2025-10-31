रंग सफेद, भूरी आंखे और...पहली बार कैमरे में कैद हुआ ये सफेद जानवर कौन है?

Worlds first ever white Iberian Lynx: सोचिए, आप जंगल में कैमरा लगाए हों और अचानक कोई ऐसा जीव दिख जाए जो पूरी दुनिया में कभी किसी ने नहीं देखा — कुछ ऐसा ही हुआ स्पेन के नेचर फोटोग्राफर एंजेल हिडाल्गो के साथ।

दक्षिणी स्पेन के जेएन (Jaen) पहाड़ों में उन्होंने दुनिया का पहला सफेद Iberian Lynx अपने कैमरे में कैद किया। ये जंगली बिल्ली अपने सफेद फर और रहस्यमयी भूरी आंखों की वजह से किसी मिथक जैसी लगती है।

क्यों सफेद है यह लिंक्स? जानिए 'ल्यूसिज्म' का रहस्य (white Iberian Lynx spain)

आम तौर पर Iberian Lynx का रंग हल्का भूरा या बेज होता है, लेकिन इस दुर्लभ लिंक्स में एक खास जेनेटिक कंडीशन 'Leucism (ल्यूसिज्म)' पाई गई है. इस स्थिति में शरीर के बालों में पिगमेंट (रंगद्रव्य) कम बनता है, जिससे फर सफेद या क्रीम रंग का दिखता है, लेकिन आंखों का रंग सामान्य रहता है, यानी यह 'अल्बिनो' नहीं, बल्कि 'ल्यूसिस्टिक' जानवर है...खूबसूरती और रहस्य का संगम.

A photographer in Spain has documented the nation's first white Iberian lynx, a rare stunning leucistic specimen. pic.twitter.com/J2OupqKeMk — Open Source Intel (@Osint613) October 29, 2025

कई सालों की मेहनत के बाद मिला प्रकृति का तोहफा (world's first white lynx)

फोटोग्राफर एंजेल हिडाल्गो पिछले कई सालों से इस इलाके में कैमरा ट्रैप लगाते रहे थे. कई बार असफल हुए, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ दिया. उन्होंने कहा, 'मैं सालों से कोशिश कर रहा था. जब ये सफेद लिंक्स दिखा, तो लगा जैसे प्रकृति ने मुझे सबसे अनोखा तोहफा दिया हो.' वीडियो में यह लिंक्स पूरी तरह स्वस्थ और सक्रिय दिख रहा है. इसकी आंखें चमकदार, कानों पर काले बालों के गुच्छे और चेहरे पर वही सिग्नेचर बालों का घेरा है. फर्क सिर्फ इतना है कि इसका शरीर दूधिया सफेद है.

कभी विलुप्ति के कगार पर, अब उम्मीद की किरण (leucism lynx video)

वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF) के मुताबिक, Iberian Lynx (Lynx pardinus) कभी दुनिया की सबसे दुर्लभ जंगली बिल्ली प्रजातियों में से एक थी. साल 2002 में इनकी संख्या 100 से भी कम रह गई थी, लेकिन स्पेन सरकार, NGOs और यूरोपीय यूनियन के संरक्षण प्रयासों से 2025 तक इनकी संख्या करीब 2,000 तक पहुंच गई है, जो पर्यावरण संरक्षण की एक बड़ी सफलता है.

सफेद रंग से खतरा भी (wildlife conservation Spain)

विशेषज्ञों का कहना है कि सफेद फर लिंक्स को जंगल में आसानी से दिखाई देने लायक बना देता है, जिससे शिकारी जानवरों और इंसानों दोनों से खतरा बढ़ सकता है. फिर भी, यह दृश्य इस बात का प्रतीक है कि प्रकृति खुद को पुनर्जीवित करना जानती है.

