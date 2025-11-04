यहां मिला दुनिया का सबसे अजीबोगरीब मेंढक, मुंह के अंदर छिपा कर रखता है आंख, देख नहीं होगा खुद की आंखों पर यकीन

Rare genetic mutation frog: कभी-कभी प्रकृति ऐसी रहस्यमयी चीजें दिखा देती है, जो फिल्मी कहानी जैसी लगती हैं. कुछ ऐसा ही हुआ कनाडा में, जहां एक लड़की को ऐसा मेंढक मिला जिसकी आंखें सिर पर नहीं, बल्कि उसके मुंह के अंदर थीं. पहली नजर में सुनकर ही हैरानी होती है, लेकिन ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि विज्ञान द्वारा प्रमाणित सच्चाई है.

ओंटारियो की खोज जिसने दुनिया को चौंका दिया (frog eyes inside mouth)

कनाडा के ओंटारियो प्रांत में बर्लिंगटन की रहने वाली एक हाईस्कूल छात्रा डीड्रे अपने यार्ड में खेल रही थी, तभी उसने एक अजीब से टोड (मेंढक) को देखा. वो मेंढक आंखें बंद किए बैठा था, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, डीड्रे देखते ही बुरी तरह चीख पड़ी. उसके मुंह के अंदर, तालू पर दो चमकदार आंखें झिलमिला रही थीं. डीड्रे को लगा कि शायद उसने किसी दूसरे जीव को निगल लिया है, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि वो आंखें उसी की खुद की थीं.

'गोलम' नाम दिया गया इस अजीब जीव को (weird frog mutation)

डीड्रे ने इस मेंढक को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के किरदार 'गोलम' के नाम पर नाम दिया, जो अंधेरे में रहता था. उसने इस अनोखे जीव की तस्वीरें लीं और स्थानीय अखबार Hamilton Spectator को भेजीं. फोटोग्राफर स्कॉट गार्डनर पहले तो मजाक समझे, लेकिन जब देखा, तो हैरान रह गए. उन्होंने तस्वीरें लीं, जो बाद में रेडियो और न्यूज चैनलों पर वायरल हो गईं. एक मेंढक जो दिखने में सामान्य था, लेकिन मुंह खोलते ही हॉरर मूवी जैसा दृश्य सामने आ जाता था.

कैसे हुई यह अजीब म्यूटेशन? (rare animals facts)

वैज्ञानिकों के अनुसार, यह एक जेनेटिक म्यूटेशन है, यानी भ्रूण के विकास (Embryonic Development) के दौरान हुई गड़बड़ी.

आमतौर पर मेंढक की आंखें सिर के ऊपर बनती हैं, लेकिन इस केस में जीन की दिशा उलट गई.

टोरंटो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेम्स बोगर्ट के अनुसार, 'गोलम' की आंखें पीछे की ओर बढ़ीं और मुंह के अंदर विकसित हो गईं.

यह Macro-mutation का मामला है, जो बहुत दुर्लभ है.

संभावना है कि केमिकल पॉल्यूशन या पर्यावरणीय असर ने भी इसमें भूमिका निभाई हो.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा