महिला के 'धूम डांस' ने इंटरनेट पर मचाया तहलका, साड़ी में ऐसे किए रितिक रोशन वाले स्टेप्स, सब रह गए हैरान

इंस्टाग्राम यूजर पल्लबी खटुआ, जिनका यूजरनेम @mrs__gitanjali है, द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में वह इस हिट गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं.

Odisha Woman Dhoom Dance: ओडिशा की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह ऋतिक रोशन की फिल्म 'धूम 2' के हिट गाने 'धूम अगेन' पर दिल खोलकर मस्ती भरा डांस कर रही है. इंस्टाग्राम यूजर पल्लबी खटुआ, जिनका यूजरनेम @mrs__gitanjali है, द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो में वह इस हिट गाने पर डांस करती नजर आ रही हैं. ऑनलाइन अपलोड होने के बाद से, इस क्लिप को 5 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और यह वीडियो लोगों का दिल जीत रही है.

वीडियो में आप देख सकते हैं कि में पल्लबी गाने की लय के साथ सहजता से आगे बढ़ती हैं, हर बीट के साथ तीखे कदम रखती हैं, जिसे देखकर पेशेवर कोरियोग्राफर भी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे. यह पहली बार नहीं है जब पल्लबी को सोशल मीडिया पर सराहना मिल रही है. उनका इंस्टाग्राम फ़ीड ऐसी परफॉर्मेंसेस से भरा पड़ा है, जिनमें से प्रत्येक को हज़ारों बार देखा गया है.

देखें Video:

फ़िल्म फ़िज़ा के "महबूब मेरे" गाने पर उनके डांस का एक और वीडियो 20 लाख से ज़्यादा बार देखा गया, जिससे साबित होता है कि उनकी प्रतिभा दर्शकों को बार-बार देखने के लिए मजबूर करती है. 

