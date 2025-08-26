दूरी 1 किमी और किराया 425 रु, रेडिट पर वायरल पोस्ट से मचा हंगामा, लोग बोले- अब सही समय आ गया है

ऑनलाइन कैब, ऑटो या बाइक बुक करने के बाद मन में एक ही डर बना रहता है कि कहीं ड्राइवर अपनी चालाकी से किराया ना बढ़ा दे. इस बाबत आए दिन ऑनलाइन बुक किए ड्राइवर और सवारी में झगड़े के मामले सामने आते रहते हैं. अब इसी से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जो किसी को भी चौंका सकता है. दरअसल, बेंगलुरु (Bengaluru) में कैब सर्विस (Cab Service) से जुड़े इस मामले ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है. बेंगलुरु में जब एक शख्स ऑनलाइन ऑटो बुक कर रहा था तो उसे सिर्फ 1 किमी दूर जाने के लिए 425 रुपये बताया गया. यह देख शख्स चौंक गया. रेडिट यूजर ने अपने पोस्ट में इस पूरे मामले को विस्तार से बताया है.
रास्ता 1 किमी और किराया 425 रुपये (Bengaluru Shocking Auto Fare )
रेडिट यूजर ने अपने रेडिट पोस्ट में उबर सर्विस की आलोचना की है और कहा कि बारिश में बस 1 किमी के लिए 425 रुपये किराया. शख्स ने बताया कि वह अपने दोस्त के साथ एक कैब बुक कर रहा था, लेकिन ज्यादा किराया होने की वजह से दोनों ने ऑटो बुक करना सही समझा, लेकिन उबर एप पर एक किमी के रास्ते के लिए कियारा 425 रुपये शो हो रहा था, जबकि कार का रेट 364 रुपये शो हो रहा था'. पोस्ट में लिखा है, 'बीती रात बारिश हो रही थी, मेरे दोस्त ने एक ऑटो बुक किया कि क्योंकि वह अपने घर जा रहा था, लेकिन किराया देख हम चौंक गये, इसके बाद उसने छाता लिया और पैदल ही निकल गया'. सोशल मीडिया पर इस पोस्ट ने सोशल मीडिया यूजर्स को भी चौंका दिया है.
Uber fares during rain for just 1km
byu/Ok-Stand404 inbangalore
लोगों ने किए ऐसे-ऐसे कमेंट्स (Bengaluru Auto Fare Rs 425 For 1 Km)
इस पर एक यूजर ने लिखा है, 'जर्मनी में इतने डिस्टेंस के लिए एक मर्सिडीज का किराया होता है'. दूसरा यूजर लिखता है, 'ऑटो खरीदने का सही समय आ गया है'. तीसरा यूजर लिखता है, 'मेरे लिए यह जानकर आश्चर्य की बात है कि ये किराये लगभग उतने ही हैं, जितना मैं अमेरिका में उबर/लिफ्ट कैब के लिए चुकाता हूं'. चौथे ने लिखा, 'हाहा, मैं तो कहने ही वाला था कि वह छाता लेकर पैदल क्यों नहीं चला गया, मुझे पता है कि सड़कें और बुनियादी ढांचे खराब है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम छोटी दूरी पैदल या साइकिल से तय करना शुरू करें'. गौरतलब है कि पीक ऑवर और प्राइम टाइम में ऑनलाइन कैब, ऑटो और बाइक बुक करने पर ज्यादा किराया ही देना पड़ता है.
