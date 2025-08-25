विज्ञापन
लव लेटर के लिए करने पड़े 500 पुशअप्स, आर्मी ऑफिसर ने शेयर किया प्रेमिका का लिखा प्रेम पत्र, लव स्टोरी वायरल

इस प्रेम पत्र ने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरीं और सोशल मीडिया यूज़र्स इस जोड़े के बीच की उस चाहत से हैरान हैं जो आजकल के रिश्तों में गायब सी दिखती है.

पूर्व आर्मी ऑफिसर ने शेयर किया प्रेमिका का लिखा प्रेम पत्र, हुआ वायरल

सोशल मीडिया के इस दौर में, जहां लोगों के पास एक-दूसरे से जुड़ने का कई ज़रिया है, एक पूर्व भारतीय सेना अधिकारी ने एक पुराना हैंडरिटेन लव लेटर शेयर किया है जो उनकी तत्कालीन प्रेमिका और अब पत्नी ने उन्हें लिखा था. इस प्रेम पत्र ने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरीं और सोशल मीडिया यूज़र्स इस जोड़े के बीच की उस चाहत से हैरान हैं जो आजकल के रिश्तों में गायब सी दिखती है.

वायरल वीडियो में, कैप्टन धर्मवीर सिंह ने बताया कि यह पत्र 2001 में, चेन्नई स्थित ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में उनके शामिल होने के कुछ समय बाद लिखा गया था. कैप्टन सिंह ने लिखा, "यह पत्र 10 दिसंबर 2001 को लिखा गया था. मैं 1 नवंबर 2001 को ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी में शामिल हुआ था. यह पत्र ठकुराइन ने लिखा था, जो उस समय मेरी प्रेमिका थीं और जिन्हें ठकुराइन बनने की मंजूरी थी."

बाइक पर रोमांस! गोरखपुर में बॉयफ्रेंड से लिपटकर फ्यूल टैंक पर बैठी प्रेमिका, पुलिस ने काटा चालान, वायरल Video

किए थे 500 पुशअप्स

अधिकारी ने बताया कि इस पत्र के लिए उन्हें सैन्य अकादमी में 500 पुश-अप्स करने पड़े, क्योंकि यह सैनिक के ऐसा करने के बाद ही दिया गया था. "सीनियर हमें 100-50 पुश-अप्स करने के बाद हमारे लेटर देते थे. हालांकि, यह लेटर बहुत बड़ा था और इसका वजन देखकर सीनियर्स ने मुझे 500 पुश-अप्स करने को कहा."

उन्होंने आगे लिखा, "यह अकादमी में मुझे मिला पहला लेटर था. लेटर लिखने का वह अच्छा समय था. लिखने में जितनी ज़्यादा मेहनत लगती थी, भावनाएं उतनी ही ज़्यादा देर तक टिकती थीं."

वायरल वीडियो यहां देखें:

'दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी'

आखिरी अपडेट तक, वीडियो को 14 लाख से ज़्यादा बार देखा जा चुका था और सैकड़ों कमेंट्स आ चुकी थीं, जिनमें से ज़्यादातर लोग पूर्व सैन्य अधिकारी की प्रेम कहानी से प्रभावित थे.

एक यूजर ने लिखा, "कितनी सुंदर लिखावट है. माफ़ कीजिए, मैं खुद को इन्हें पढ़ने से रोक नहीं पाया. 2001 में, आपकी ठकुराइन भी मेरी तरह ही मेलोड्रामाटिक थीं."  दूसरे ने लिखा, "मुझे लगता है मेरे जैसे कई लोगों ने इसे पढ़ने की कोशिश की होगी. अगर आपके पास और हैं, तो उन्हें पब्लिश करने की कोशिश करें, वे अद्भुत हैं. सुंदर लिखावट वाली दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी. 500 पुश अप्स के लायक."

एक अन्य ने लिखा, "जिस तरह से उसने लिखा है, 'मुझे यह सोचकर भी नफरत है कि तुम्हें मेरे पत्रों के लिए सज़ा दी जाएगी', वह बहुत प्यारा है."

