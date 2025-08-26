विज्ञापन
हाथी ने दिखाया दम, मिनी ट्रक को खिलौने की तरह उठाकर पटका, यूजर्स बोले- उनकी जगह पर घुसेंगे तो यहीं होगा

इस वीडियो को रिटायर्ड भारतीय वन सेवा अधिकारी सुशांत नंदा ने शेयर किया है, जो संरक्षण पर संदेश पोस्ट करने के लिए जाने जाते हैं. क्लिप में, हाथी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके वाहन को गिराता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे रास्ता बंद हो गया है.

हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो में एक हाथी एक मिनी ट्रक को धक्का देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसने वन्यजीवों को उनके हक़ का स्थान और सम्मान देने की अहमियत पर एक नई बहस छेड़ दी है. घनी हरियाली से घिरी एक शांत सड़क पर रिकॉर्ड किए गए इस वीडियो को रिटायर्ड भारतीय वन सेवा अधिकारी सुशांत नंदा ने शेयर किया है, जो संरक्षण पर संदेश पोस्ट करने के लिए जाने जाते हैं. क्लिप में, हाथी अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके वाहन को गिराता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे रास्ता बंद हो गया है.

‘वनजीव मनोरंजन नहीं'

सोशल मीडिया पर फुटेज शेयर करते हुए, नंदा ने लिखा कि हाथी की यह हरकत न केवल उसकी शक्ति, बल्कि उसके तनाव को भी दर्शाती है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि वन्यजीव मनोरंजन नहीं हैं और उन्हें बिना किसी व्यवधान के स्वतंत्र रूप से रहने दिया जाना चाहिए.

वीडियो यहां देखें:

उनके इस पोस्ट को अब तक हज़ारों बार देखा जा चुका है और ऑनलाइन यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिली हैं. जहां कुछ लोग हाथी की ताकत देखकर दंग रह गए, वहीं अन्य ने प्राकृतिक आवासों में बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप पर चिंता व्यक्त की. विशेषज्ञों और संरक्षणवादियों ने अक्सर चेतावनी दी है कि जैसे-जैसे मानव गतिविधियां वन क्षेत्रों में फैलती जा रही हैं, वाहनों या पर्यटकों और जंगली जानवरों के बीच मुठभेड़ बढ़ने की संभावना है.

एक यूजर ने कमेंट किया, ‘पशु जगत - कुत्ते, हाथी, गाय... भारत में प्रसिद्धि पा रहे हैं. क्यों न कस्बों, शहरों, महानगरों और सड़कों पर विशेष गलियारे बनाए जाएं और उनकी पूजा भी की जाए.' दूसरे ने लिखा,"एक बार देहरादून जाते समय, मुझे हाईवे पर हाथियों का एक झुंड दिखाई दिया. हमारे टैक्सी ड्राइवर ने उनसे दूर गाड़ी रोक दी. उसने सलाह दी कि उन्हें परेशान न किया जाए. हम वहां एक घंटे से ज़्यादा समय तक खड़े रहे. कुछ युवा लड़कों ने जाने की कोशिश की. एक हाथी ने हमला कर दिया”.

एक यूजर ने लिखा, "इस तरह की सड़कों पर सवारी/यात्रा करते समय, अगर आपका सामना किसी जंगली जानवर से होता है, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, तो बस धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें, घबराएं नहीं. वे जल्द ही अपने रास्ते ठीक हो जाएंगे."

