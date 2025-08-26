विज्ञापन
महिला ने अकेले जा रही दादी को दी लिफ्ट, कार में बैठते ही खिली चेहरे पर मुस्कान, Video दिल खुश कर देगा

सोशल मीडिया पर तो यह वीडियो वायरल हो चुका है, लेकिन आपको कितना पसंद आता है, अब यह देखना है. इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक महिला ने बुजुर्ग महिला को अपनी कार में लिफ्ट दी है.

महिला ने अकेले जा रही दादी को दी लिफ्ट, कार में बैठते ही खिली चेहरे पर मुस्कान, Video दिल खुश कर देगा
महिला ने राह चलती दादी को दी लिफ्ट, फिर जो हुआ देख खिल उठागा चेहरा

दुनिया में भले लोग भी हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि इनकी संख्या कम है. आजकल सोशल मीडिया पर भले लोग ज्यादा दिख रहे हैं, जो सड़क से किसी गरीब और बेसहारा को उठाकर उन्हें नई जिंदगी दे रहे हैं. अब यह मालूम नहीं कि ये लोग असल में उनकी मदद कर रहे हैं या फिर कुछ व्यूज पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं. आपने कई वीडियो ऐसे भी देखें होंगे, जिसमें फुटपाथ पर पड़े लोगों की मदद की जाती है. कोई इन्हें पैसा दे रहा है, तो कोई इनको नहला-धुला कर जेंटलमैन बना रहा है. अब जो हम आपको वीडियो दिखाने जा रहे हैं, वो इन सबसे बिल्कुल हटकर है. यह वीडियो आपके चेहरे पर गारंटी से मुस्कान लाने का काम करेगा.

बुजुर्ग महिला को मिली लिफ्ट ( woman gives lift to an old lady)
सोशल मीडिया पर तो यह वीडियो वायरल हो चुका है, लेकिन आपको कितना पसंद आता है, अब यह देखना है. इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक महिला ने बुजुर्ग महिला को अपनी कार में लिफ्ट दी है. जब यह बुजुर्ग महिला कार में बैठी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था. इस महिला ने बुजुर्ग महिला से पूछा कहां जाना तो उन्होंने आगे को इशारा कर दिया. वहीं, अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद बुजुर्ग महिला उतर गई और उस कार वाली महिला को बेहिसाब आशीर्वाद दे गई. महिला और बुजुर्ग महिला के इस वीडियो ने लोगों का तो दिल जीत लिया.

देखें Video:

वीडियो देख लोग भी खुश ( woman and old lady viral video)
इस वीडियो को शेयर कर लिफ्ट देने वाली महिला ने इसके कैप्शन में लिखा है, 'कभी-कभी जिंदगी फिल्मों के सीन से रूबरू करा देती है, यह था मेरा यूं ही चला चल राही मोमेंट'. इस वीडियो पर 2 लाख से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. इस खूबसूरत वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'हाल ही में मैंने और मेरे बॉयफ्रेंड ने ठीक ऐसे ही एक महिला को लिफ्ट दी थी'.  दूसरे ने लिखा है, 'माता जी कार में बैठकर बहुत खुश हुईं, किसी-किसी के लिए कार में बैठना ही बहुत बड़ी बात होती है'. एक और लिखता है, 'मां जी की सौम्यता से भरी मुस्कान बहुत प्यारी है, आंखों में कृतज्ञता का भाव है, ऐसे ही बड़ो का आशीर्वाद लेते रहा करो दोस्तों'. इस वीडियो पर 2.7 मिलियन व्यूज आ चुके हैं.

