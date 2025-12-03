15 करोड़ की कंपनी बेचकर इतना बड़ा रिस्क, 39 की उम्र में हैदराबाद के शख्स का नया काम सुनकर हर कोई शॉक

सामान्य सोच से हटकर एक अनोखा और साहसिक फ़ैसला लेते हुए हैदराबाद के उद्यमी राजीव धवन ने 15 करोड़ रुपये की अपनी कंपनी बेच दी, ताकि 39 वर्ष की उम्र में वह अपना करियर एकदम नए रूप में शुरू कर सकें. सफलता की पारंपरिक परिभाषा को चुनौती देती उनकी यह कहानी सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत रही है. राजीव धवन ने अपने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने अपने व्यावसायिक सफ़र की शुरुआत बचपन में सॉस बेचकर की थी. बड़े होने पर उन्होंने एक रिटेल स्टोर में काम किया, जहां शेल्फ़ साफ़ करना और कपड़े फोल्ड करना उनकी ज़िम्मेदारी का हिस्सा था.

कई साल बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम किया

अपनी कहानी बताते हुए वह लिखते हैं कि उन्हें पहली कॉर्पोरेट सैलरी जीई में मिली थी और अगले ही दिन उन्होंने अपनी मां को खो दिया. उस समय वह सिर्फ़ 18 वर्ष के थे. इसके बाद उन्होंने कई साल बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम किया और फिर अचानक सबकुछ छोड़कर कंटेंट क्रिएटर बनने का फैसला लिया.

इसी दौरान उन्होंने हैदराबाद में “व्हाट्स इन अ नेम” नाम से अपनी कंपनी की शुरुआत एक छोटे से 40,000 रुपये के लोन से की. धीरे-धीरे यह कंपनी 100 से अधिक ब्रांड्स के साथ जुड़ी और 15 करोड़ रुपये के कारोबार तक पहुंची. पुरस्कार, पहचान और सफलता, सब कुछ हासिल करने के बाद भी राजीव ने एक अलग फ़ैसला किया.

राजीव धवन ने लिखा कि उन्होंने अपनी सभी कंपनियां बेच दीं. कारण बताते हुए उन्होंने कहा, “मैं असफल नहीं हुआ हूं. मुझे सिर्फ़ फिर से शुरुआत करनी थी. इस बार एक कंटेंट क्रिएटर के रूप में. बिलकुल शुरुआत से. 39 साल की उम्र में.” उनके इस साहसिक कदम को सोशल मीडिया पर खूब सराहना मिल रही है. लोगों ने इसे प्रेरणादायक बताया और कहा कि इतनी ईमानदारी और हिम्मत से अपनी कहानी साझा करने में गहरी ताक़त होती है. कई यूजर्स ने उन्हें आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दीं और उनकी जज़्बे की सराहना की.

राजीव धवन कौन हैं?

अपने पोस्ट में राजीव ने बताया कि वह कभी आठवीं में फेल हो गए थे और दसवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी. बाद में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और सेंट मैरीज़ कॉलेज, युसुफगुड़ा से ग्रेजुएशन किया. उन्होंने अपने करियर में जीई और एचएसबीसी जैसी कंपनियों में भी काम किया, इसके बाद वह एक सफल संस्थापक बने और अब एक नए लक्ष्य के साथ अपने सफ़र की नई शुरुआत कर रहे हैं.

