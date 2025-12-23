पेट्रोल पंप पर पढ़ते बच्चे का VIDEO देख भावुक हुए DM! ऑफिस बुलाकर मुफ्त पढ़ाई से लेकर घर तक सबकुछ दिया

Jharkhand News: सोशल मीडिया की ताकत और एक मां के संघर्ष ने मिलकर एक छोटे से बच्चे की जिंदगी में नया सवेरा ला दिया है. रांची (Ranchi) के पेट्रोल पंप (Petrol Pump) की हेडलाइट्स और मद्धम रोशनी के नीचे बैठकर पढ़ाई करने वाले एलेक्स मुंडा (Alex Munda) की तस्वीर जब वायरल हुई, तो न केवल इंटरनेट का दिल पसीज गया, बल्कि प्रशासन ने भी फुर्ती दिखाते हुए इस मासूम के भविष्य को सुरक्षित कर दिया है.

पेट्रोल पंप पर नौकरी और बेटे की पढ़ाई

एलेक्स मुंडा की कहानी किसी फिल्म की पटकथा जैसी लगती है, लेकिन यह हकीकत के धरातल पर बुनी गई है. कुछ साल पहले पिता को खोने के बाद एलेक्स का परिवार बिखर सकता था, लेकिन उसकी मां नूतन टोप्पो (Nutan Toppo) ने हिम्मत नहीं हारी. नूतन दिनभर पेट्रोल पंप पर मजदूरी करती हैं और रात में उसी पंप की रोशनी में अपने बेटे को पढ़ाती हैं. घर में बिजली नहीं थी, पैसे नहीं थे, लेकिन इस आदिवासी मां की आंखों में एक ही सपना था- 'मेरा बेटा पढ़-लिख जाए'.

33 सेकंड के वीडियो में बताई पूरी कहानी

हंसराज मीणा की अकाउंट से X पर शेयर किए गए मात्र 33 सेकंड के एक वीडियो ने इस कहानी को दुनिया के सामने रखा. वीडियो में एलेक्स को फर्श पर बैठकर एकाग्रता से पढ़ते देख हजारों लोग भावुक हो उठे. यह वीडियो सोशल मीडिया से निकलकर रांची के कलेक्टर मंजूनाथ भजंत्री (IAS Manjunath Bhajantri) तक पहुंचा, जिन्होंने बिना समय गंवाए इस पर संज्ञान लिया.

यह रांची का एक छोटा-सा आदिवासी बच्चा एलेक्स मुंडा है, जो हर रात पेट्रोल पंप की रोशनी में बैठकर पढ़ाई करता है। इसकी मां नूतन टोप्पो दिन में पेट्रोल पंप पर मजदूरी करती हैं और रात में उसी पेट्रोल पंप की रोशनी में अपने बेटे को पढ़ाती हैं। कुछ साल पहले एलेक्स के पिता का निधन हो गया… pic.twitter.com/Dc9pbpZCvf — Hansraj Meena (@HansrajMeena) December 23, 2025

अब एलेक्स के सपने नहीं रुकेंगे

कलेक्टर मंजूनाथ भजंत्री ने मां-बेटे को अपने दफ्तर बुलाया और उनकी स्थिति को समझते हुए कई बड़े ऐलान किए. पहला- एलेक्स को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए अब हर महीने 4,000 रुपये की स्कॉलरशिप दी जाएगी. दूसरा- वह जिस स्कूल में पढ़ रहा है, वहां अब उसे कोई फीस नहीं देनी होगी. तीसरा- एक साल बाद एलेक्स को एक आवासीय विद्यालय में दाखिला दिया जाएगा, जहां उसकी पूरी शिक्षा मुफ्त होगी. चौथी- प्रशासन नूतन टोप्पो को रहने के लिए सरकारी आवास (Home) भी मुहैया कराएगा.

एलेक्स की यह कहानी साबित करती है कि जब मां का दृढ़ संकल्प, समाज की डिजिटल आवाज और प्रशासन की संवेदनशीलता एक साथ आते हैं, तो गरीबी की दीवारें भी टूट जाती हैं. आज एलेक्स के पास सिर्फ पेट्रोल पंप की रोशनी नहीं, बल्कि एक सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की चमक है.

