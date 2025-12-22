साथ जिए, साथ मरे-दंपति की 'अमर प्रेम कहानी', पति की मौत के 6 घंटे बाद पत्नी ने दुनिया को कहा अलविदा

Emotional love story India: कहते हैं कि सच्चा प्यार जीवनभर साथ निभाता है. समस्तीपुर जिले के रोसड़ा से आई यह मार्मिक घटना इस बात का प्रमाण है. एक बुजुर्ग दंपती ने न सिर्फ साथ जीने का वादा निभाया, बल्कि साथ मरने की कसमें भी पूरी कर दीं. पति के निधन के छह घंटे बाद पत्नी ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया. इस घटना ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है.

अचानक बिगड़ी तबीयत और पति का निधन

रोसड़ा शहर के वार्ड संख्या-20 में रहने वाले 85 वर्षीय विष्णुदेव सहनी की तबीयत शनिवार को अचानक खराब हो गई. परिजन उन्हें इलाज के लिए ले गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. दोपहर करीब 3 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली. बेटे धर्म सहनी ने सामाजिक लोगों की मदद से गंडक नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया.

पत्नी को लगा गहरा सदमा

जैसे ही पति की अर्थी घर से निकली, 80 वर्षीय लालपरी देवी को ऐसा सदमा लगा कि वह संभल नहीं सकीं. बेटे ने उनका इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन शनिवार रात करीब 9 बजे उन्होंने भी दम तोड़ दिया. मात्र छह घंटे के भीतर दोनों का यूं चले जाना पूरे मोहल्ले को रुला गया.

प्यार और समर्पण की मिसाल

परिजनों और मोहल्ले के लोगों के अनुसार, विष्णुदेव सहनी और लालपरी देवी का जीवन आपसी प्रेम और विश्वास की मिसाल था. दोनों हमेशा साथ रहते थे, हर काम मिलकर करते थे और कभी किसी से विवाद नहीं किया. उनकी जोड़ी पूरे इलाके के लिए आदर्श थी.

इलाके में गम का माहौल

रविवार को पत्नी का अंतिम संस्कार किया गया. इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में है. लोग नम आंखों से कह रहे हैं कि ऐसा प्यार किस्मत वालों को ही नसीब होता है. आज उनकी कहानी हर किसी को भावुक कर रही है.