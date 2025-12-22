अमीरों के इलाके में कूड़ा ढूंढ रही थी महिला, हाथ लगी ऐसी चीज, जिसके पीछे दीवानी है हर औरत

Luxury bag found in trash: थ्रिफ्टेड होम स्टाइल इंफ्लुएंसर Claudia Von ने अपने लेटेस्ट वीडियो में कुछ ऐसा किया, जिसकी उम्मीद शायद उन्हें खुद भी नहीं थी. वीडियो की शुरुआत में वह कार में बैठकर कैमरे से कहती हैं, 'चलो किसी अमीर इलाके में गार्बेज पिकिंग करते हैं.' यह प्लान किसी बड़े लक्ष्य के साथ नहीं, बल्कि जिज्ञासा से शुरू हुआ था. वह सड़कों के किनारे रखे कूड़ेदानों और फेंकी गई चीजों को ध्यान से देखने लगती हैं.

कूड़े के पास रखा था लग्जरी डिजाइनर बैग (Luxury Designer Bag Found Near Trash Bin)

कुछ ही देर में क्लॉडिया की नजर एक हैंडबैग पर पड़ती है, जो कूड़ेदान के पास रखा था. वह हैरानी से कहती हैं, 'क्या ये पर्स है? शायद टूटा हुआ हो, शायद इसे ठीक किया जा सकता है.' जब वह बैग को उठाकर कार में जाकर खोलती हैं, तो उनकी प्रतिक्रिया बदल जाती है. वह कहती हैं, 'ये तो...क्या ये Christian Louboutin का बैग है?' बैग के अंदर उसी ब्रांड का एक और आइटम और हेडबैंड भी मिलता है. बाद में वीडियो में बैग की कीमत दिखाई जाती है...1,590 डॉलर, यानी करीब 1.42 लाख रुपये.

महंगा फर्नीचर भी कूड़े में (Expensive Furniture Thrown Away)

इसके बाद क्लॉडिया की गाड़ी कई जगह रुकती है. कहीं उन्हें फोल्डिंग कैंप चेयर दिखती है, तो कहीं बच्चों का बेबी क्रिब. वह बताती हैं कि यह Restoration Hardware ब्रांड का बेबी क्रिब लग रहा है, जो आमतौर पर काफी महंगा होता है. वह इन चीजों को उठाते हुए कहती हैं कि कोई और इन्हें दोबारा इस्तेमाल कर सकता है.

बर्फ में दबा टेबल और खड़ा डेस्क (thrift shopping viral story)

वीडियो में आगे वह बर्फ में आधा दबा हुआ एक छोटा टेबल देखती हैं. वह हैरानी से कहती हैं, 'मुझे कुछ भी मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन ये सब क्या है?' कुछ दूरी पर उन्हें एक standing desk भी नजर आता है, जिसे वह बाद में लेने का प्लान बनाती हैं. एक जगह वह हंसते हुए कहती हैं, 'मैं Santa street पर हूं और यहां पूरा बेड पड़ा हुआ है.'

क्यों वायरल हुई ये गार्बेज पिकिंग वीडियो? (Why This Garbage Picking Video Went Viral)

20 दिसंबर को शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक 3 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. लोग सिर्फ लग्जरी बैग देखकर नहीं, बल्कि इस बात पर भी चर्चा कर रहे हैं कि इस्तेमाल लायक चीजें इतनी आसानी से क्यों फेंक दी जाती हैं. कई यूजर्स ने कमेंट किया कि बड़े लग्जरी ब्रांड्स अक्सर रिपेयर सर्विस देते हैं, ऐसे में बैग को फेंकने की बजाय ठीक कराया जा सकता था.

अमीर इलाके में अचानक बना कंटेंट आइडिया (designer bag viral news)

क्लॉडिया वॉन का यह वीडियो बताता है कि 'लग्जरी तब भी लग्जरी रहती है, जब वह टूट जाए.' अमीर इलाकों में फेंकी गई चीजें किसी और के लिए काम की हो सकती हैं. शायद अब वक्त है कि हम भी फेंकने से पहले दोबारा सोचें.

