अफगानिस्तान पहुंचे भारतीय को देख वहां के जूसवाले ने जो कहा, नहीं होगा यकीन, गर्व से चौड़ा हो जाएगा सीना!

अफगानिस्तान में एक भारतीय ट्रैवल व्लॉगर के साथ हुई एक साधारण-सी घटना सोशल मीडिया पर लोगों को गहराई से छू रही है. इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे एक छोटा-सा नेक काम भी बड़े दिल का एहसास करा देता है. वीडियो में निर्माता कैलाश मीणा अफगानिस्तान की एक छोटी जूस की दुकान पर ताज़ा अनार का जूस पीते दिखाई देते हैं. जूस खत्म होने पर वह पैसे निकालकर विक्रेता को देना चाहते हैं, लेकिन जूस बेचने वाला मुस्कुराते हुए पैसा लेने से मना कर देता है. वह मीणा को प्यार से “मेहमान” कहकर संबोधित करता है. यह शब्द सिर्फ संबोधन नहीं, बल्कि अफगान संस्कृति में अतिथियों के प्रति गहरी सम्मान भावना का प्रतीक है.

स्थानीय शख्स ने भी सराहा यह भाव

वहीं पास खड़े एक स्थानीय शख्स ने भी इस जेस्चर की तारीफ की. वह समझाता है कि भारत से आने वाले यात्रियों को वे अपने देश का मेहमान मानते हैं और उनका सम्मान करना उनकी परंपरा का हिस्सा है. यह पल अफगान लोगों की सदियों पुरानी मेहमाननवाजी और सादगी को खूबसूरती से दर्शाता है. इस व्यवहार से प्रभावित होकर कैलाश मीणा वीडियो में कहते हैं कि यही असली अफगान मेहमाननवाज़ी है. उनका चेहरा और आवाज़ यह साफ दिखाते हैं कि इस एक छोटे-से जेस्चर ने उन्हें कितना छू लिया.

देखें Video:

सोशल मीडिया पर मिल रहा प्यार

यह वीडियो अब तक दो मिलियन से अधिक व्यूज़ हासिल कर चुका है और तेजी से वायरल हो रहा है. कमेंट सेक्शन में लोग अफगानिस्तान की मेहमाननवाज़ी और सरलता की तारीफ कर रहे हैं. एक यूज़र ने लिखा, “हम सच में आपसे प्यार करते हैं अफगानिस्तान.” दूसरे ने कहा- “अफगानिस्तान… भारतीय आपको बहुत मानते हैं.” एक अन्य ने इसे “शुद्ध प्रेरणा” बताया. यह वीडियो एक बार फिर साबित करता है कि इंसानियत की भाषा सबसे बड़ी होती है, देश, भाषा और सीमाओं से भी बड़ी.

