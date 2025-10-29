अरुणाचल की तेनजिन यांगी ने रचा इतिहास, बनीं राज्य की पहली IPS Officer, आनंद महिंद्रा बोले- पहला होना कभी...

विज्ञापन
Being first is never easy, यानि पहला होना कभी आसान नहीं होता. इसका मतलब है कि जब कोई नई राह बनाता है तो शुरुआत में उसे अकेले चलना पड़ता है. बाद में और लोग भी उसी रास्ते पर पर चलते हैं.

अरुणाचल की तेनजिन यांगी ने रचा इतिहास

Arunachal's First Woman IPS Officer: अरुणाचल प्रदेश की तवांग की रहने वाली तेनजिन यांगी ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने राज्य की पहली महिला IPS ऑफिसर बनकर पूरे नॉर्थ-ईस्ट को गर्व करने का मौका दिया है. जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ करते हुए उन्हें अपना "Monday motivation" बताया. महिंद्रा ने एक्स पर लिखा, "एक एकेडेमिशियन, सिविल सर्वेंट और अब IPS ऑफिसर... उन्होंने अपने माता-पिता की पब्लिक सर्विस की लेगेसी को आगे बढ़ाया है और अपनी अलग राह बनाई है. Being first is never easy, यानि पहला होना कभी आसान नहीं होता. इसका मतलब है कि जब कोई नई राह बनाता है तो शुरुआत में उसे अकेले चलना पड़ता है. बाद में और लोग भी उसी रास्ते पर पर चलते हैं.


तेनजिन यांगी ने 2022 की UPSC सिविल सर्विस एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 545 हासिल की थी. 17 अक्टूबर को उन्होंने 77वें बैच की पासिंग-आउट परेड में हिस्सा लिया, जिसमें इस बार 36% महिलाएं शामिल थीं. तेनजिन का एजुकेशन रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है. उन्होंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में MA और MPhil किया है. 2017 में उन्होंने अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास कर सियांग जिले में सर्कल ऑफिसर के रूप में काम किया था.

पब्लिक सर्विस से जुड़ा परिवार

तेनजिन का परिवार पब्लिक सर्विस से गहराई से जुड़ा रहा है. उनके पिता थुप्तेन टेम्पा IAS ऑफिसर और मंत्री रह चुके हैं, जबकि उनकी मां जिग्मी चोडेन अरुणाचल सरकार में सेक्रेटरी रह चुकी हैं. तेनजिन यांगी की यह उपलब्धि सिर्फ अरुणाचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर-पूर्व की महिलाओं के लिए प्रेरणा है, जो अब राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की भूमिकाओं में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही हैं.

