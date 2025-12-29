विज्ञापन
गंगा में स्विमसूट पहन नहा रहा था जापानी, लोकल लोगों की नाराजगी देख हाथ जोड़कर मांगी माफी

काशी से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें दशाश्वमेध घाट पर जापानी पर्यटकों के साथ हुई कहासुनी अब सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गई है.

Varanasi Viral Video: काशी को दुनिया आध्यात्म, संस्कृति और अतिथि सत्कार के लिए जानती है. हाल ही में वाराणसी के दशाश्वमेध घाट से एक वीडियो सामने आया है. 25 दिसंबर को सामने आए इस वीडियो में कुछ स्थानीय लोग जापान से आए पर्यटकों के परिवार पर गंभीर आरोप लगाते और उनसे बहस करते नजर आ रहे हैं.

क्या है पूरा मामला? (dashashwamedh ghat varanasi)

जानकारी के मुताबिक, क्रिसमस के दिन जापानी पर्यटकों का एक परिवार दशाश्वमेध घाट पर गंगा स्नान के लिए पहुंचा था. इसी दौरान भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने उन पर कई आरोप लगाए. वीडियो में देखा जा सकता है कि आरोपों का कोई सबूत नहीं था, फिर भी पर्यटकों से बहस की गई.

हाथ जोड़कर माफी, फिर भी नहीं थमी बदसलूकी (Tourists Seen Apologising in Viral Clip)

वायरल वीडियो में जापानी पर्यटक और उनका परिवार पूरी तरह शांत दिखाई देता है. एक पर्यटक हाथ जोड़कर माफी मांगता भी नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद भीड़ का व्यवहार आक्रामक बना रहा. महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी ने इस घटना को और संवेदनशील बना दिया.

पुलिस का क्या कहना है? (Police Response on Varanasi Tourist Video)

एसीपी ने बताया कि पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया है. प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी गलतफहमी का प्रतीत होता है. दोनों पक्षों ने मौके पर एक-दूसरे से माफी मांग ली थी और कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. फिलहाल पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है.

सोशल मीडिया पर गुस्सा और चिंता (japanese tourists harassment in kashi varanasi)

सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. यूजर्स का कहना है कि बिना प्रमाण किसी विदेशी पर्यटक के साथ ऐसा व्यवहार भारत की छवि और Varanasi tourism दोनों के लिए नुकसानदेह है. कई लोगों ने इसे 'अतिथि देवो भव' की भावना के खिलाफ बताया. यह घटना सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि भारत की वैश्विक छवि से जुड़ा सवाल है. पर्यटन पर निर्भर शहरों में संवेदनशीलता और संवाद बेहद जरूरी है, ताकि काशी की सांस्कृतिक गरिमा बनी रहे.

