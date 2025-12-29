भारत ने OnlyFans पर उड़ाए करोड़ों, 11वें नंबर पर...क्या कर रहा है इंडिया?

OnlyFans spending India 2025: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक यूजर ने भारत के OnlyFans spending 2025 पर हैरान करने वाले आंकड़े साझा किए हैं. इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत ने इस साल OnlyFans पर कुल 130 मिलियन डॉलर यानी करोड़ों रुपये खर्च किए हैं. ये आंकड़ा भारत की आर्थिक रैंकिंग से काफी ऊपर है और इसे देखकर लोग चौंक गए हैं.

OnlyFans पर भारत की बढ़ती क्रिप्या (India's Growing Spend on OnlyFans)

भारत GDP PER CAPITA के हिसाब से 144वें नंबर पर है, लेकिन मनोरंजन और ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन पर खर्च में तेजी से ऊपर आ रहा है. इस साल भारत ने OnlyFans पर करीब 40% की ग्रोथ दिखाई है, जो इस सूची में सबसे ज्यादा है. इसका मतलब है कि भारत में डिजिटल कंटेंट की मांग तेजी से बढ़ रही है.

क्या है OnlyFans (OnlyFans users India)

OnlyFans एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जहां लोग अपनी खास और एक्सक्लूसिव कंटेंट सब्सक्रिप्शन के जरिए शेयर करते हैं. यहां क्रिएटर्स यानी कंटेंट बनाने वाले अपने फैंस से मासिक या पेमेंट के जरिए पैसा कमाते हैं. यह प्लेटफॉर्म खासतौर पर उन लोगों के लिए लोकप्रिय है, जो सीधे अपने दर्शकों से जुड़कर वीडियो, फोटो, फिटनेस ट्रेनिंग, कुकिंग, म्यूजिक या अन्य खास सामग्री देते हैं. हालांकि, OnlyFans को ज्यादातर वयस्क सामग्री के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका उपयोग कई अन्य क्षेत्रों में भी होता है. यूजर्स को एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होता है और इससे क्रिएटर्स को आय होती है. इसे 2016 में लॉन्च किया गया था और तब से यह दुनियाभर में खासतौर पर डिजिटल कंटेंट के लिए एक बड़ा माध्यम बन चुका है.

कौन सी रिपोर्ट है ये? (Which Report Revealed This Data?)

यह आंकड़ा 'OnlyFans Wrapped 2025 - A Global Analysis' से लिया गया है, जो दुनिया भर में किस देश ने कितना खर्च किया, इसका विश्लेषण करता है. रिपोर्ट में भारत 11वें स्थान पर है, जो सोचने पर मजबूर कर देता है कि ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के लिए इतने बड़े पैमाने पर खर्च हो रहा है.

सोशल मीडिया viral trends (OnlyFans viral video India)

यह रिपोर्ट हमें डिजिटल क्रांति की गहराई दिखाती है. भारत में इंटरनेट यूजर तेजी से बढ़ रहे हैं और वे नए-नए प्लेटफॉर्म पर पैसे खर्च करने से नहीं हिचक रहे. हालांकि, इस खर्च को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई मजेदार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जहां कुछ लोग इसे 'गलत जगह पर खर्च' बता रहे हैं. भारत के इस तेजी से बढ़ते डिजिटल खर्च को समझना जरूरी है क्योंकि यह बताता है कि भारत में ऑनलाइन मनोरंजन का नया ट्रेंड कैसे उभर रहा है. क्या ये बढ़ती डिजिटल लत या नया जमाना है, यही सोचने वाली बात है.

