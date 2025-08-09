डैम में नहाते हुए टूरिस्ट के पास खड़े शख्स ने कर दी शर्मनाक हरकत, भड़के लोग, बोले- प्रकृति आपका शौचालय नहीं है

सोशल मीडिया पर कई लोगों के वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते, जिन्हें देखने के बाद गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और दिमाग में यह घूमता है कि आखिर कोई इंसान ऐसी नीच हरकत कैसे कर सकता है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसी ही वीडियो के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें एक शख्स ने एक ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर पेशाब किया, जहां लोग नहा रहे हैं.

सलवार-सूट में पति संग रेस्टोरेंट पहुंची महिला, कपड़े देख एंट्री गेट पर ही रोका, Video पर छिड़ी बहस



जहां नहा रहे हैं टूरिस्ट्स वहीं शख्स ने किया पेशाब



लोनावाला स्थित बुशी बांध (Lonavala Bushi Dam) बरसात के मौसम में एक फेमस प्लेस है, जहां हर साल सैकड़ों टूरिस्ट्स आते हैं यहां बहती जलधाराओं, बारिश के पानी से लबालब भरी सीढ़ियों और मनोरम दृश्यों का आनंद लेते हैं. वहीं इसी जगह का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स बोलता हुआ नजर आ रहा है, यहां कई डैम खाली है, लेकिन एक ही भरा हुआ है, जहां एक शख्स नहा रहा है, लेकिन एक शख्स पेशाब कर रहा है. जिसके बाद डैम में नहाने वाले शख्स को उसके दोस्त बाहर बुला लेते हैं.



एक्स यूजर ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "जीरो सिविक सेंस! एक आदमी नहाने का आनंद ले रहा है, जबकि दूसरा पेशाब कर रहा है. यही कारण है कि मैंने पूल और ऐसी जगहों में जाना बंद कर दिया है."

देखें Video:

Zero civ!c sense!



One guy is enjoying the bath while the other one is p!ssing in the stream.



This is the reason why I've stopped going in pools & such streams???? pic.twitter.com/p8uVwSsnvK — Tarun Gautam (@TARUNspeakss) August 6, 2025

हाथी को गाना सुना रही थी महिला, खुश होकर गजराज ने सूंड से लपेटा और लगा लिया गले, Video दिल खुश कर देगा

सोशल मीडिया पर हुई वीडियो देख भड़के लोग

शेयर किए जाने के बाद से, इस वीडियो को 17 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कमेंट सेक्शन में, यूजर्स ने इस विचलित करने वाले दृश्य पर हैरानी और निराशा ज़ाहिर की है. एक यूज़र ने लिखा, "इस देश में सभी को शिक्षित नहीं किया जा सकता. इस तरह की चीजें हमें दिखाती हैं कि अन्य देशों से सोच और समझ में कितना पीछे हैं."



दूसरे यूजर ने लिखा, "मैंने कई बार आस-पास के सार्वजनिक शौचालयों को ऐसे तालाबों या नदियों में बहते देखा है. बाहरी जल स्रोतों पर कभी भरोसा न करें, चाहे वे कितने भी साफ क्यों न दिखें, क्योंकि इन्हें दूषित करने के लिए ऐसे बददिमाग के लोग हमेशा होते हैं"



एक और अन्य यूजर ने लिखा, "यह सिर्फ नागरिक भावना की कमी नहीं है, यह बुनियादी मानवीय शिष्टाचार की कमी है. प्रकृति आपका शौचालय नहीं है, और सार्वजनिक स्थान आपका निजी जगह नहीं हैं. ऐसे में जहां आप घूमने और अच्छा समय बिताने आ रहे हैं, उस स्थान का सम्मान करें. दूसरों का सम्मान करें. यही कारण है आज के समय में इतनी सारी खूबसूरत जगहें बर्बाद हो रही हैं. "

ये भी पढ़ें: फ्लाइट के फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स की जेमी लीवर ने उतारी नकल, रोक नहीं पाएंगे हंसी, यूजर्स बोले- एकदम रियल

बच्चे को जन्म देते ही लड़खड़ाते कदमों से तेज़ बारिश में बछड़े के साथ उठकर चल पड़ी हथिनी, प्यारा Video वायरल







